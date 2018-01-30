В России начали ограничивать размер пенсии

В последнее время в нашей стране предпринято ряд мер, направленных на сокращение расходов бюджета на социальную сферу. В качестве наиболее яркого примера можно обратиться к работающим пенсионерам, которые с 2016 года лишены регулярной индексации.

Теперь же выясняется, что власти пошли на новый шаг, чтобы максимально снизить социальную нагрузку на бюджеты разных уровней. В частности, речь в данном случае идет об ограничении выплат максимальной пенсии. Соответствующее новшество затронет отдельные категории граждан, которых заблаговременно об этом уведомили.

Интересно заметить, что первыми в России в эту категорию угодили представители чиновничьего аппарата на Урале.

Случилось это по той причине, что местные руководители из политического крыла утвердили изменения максимальной пенсии для государственных служащих. С недавнего времени в качестве предельного значения рассматривается минимальный оклад, установленный в Прикамье, в шестикратном размере.

Можно обратиться к конкретным цифрам, из которых станет понятно, что на самом деле жизнь чиновников на Урале после внесенных изменений пусть и изменится, но не чувствительно. Так, минимальная зарплата в регионе установлена в размере 5265 рублей. В свою очередь минимальная пенсия, на которую могут рассчитывать местные чиновники, составляет 26,5 тысячи рублей. Максимальная же чиновничья пенсия на Урале отныне приравнена к 37 тысячам рублей.

В заключение нужно добавить, что рядовых пенсионеров такая мера, как ограничение максимального размера пенсии, пока не затронула.

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