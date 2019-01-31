ПФР нашел способ выявить работающих пенсионеров

Пенсионные изменения, которые реализуются в нашей стране в последнее время, затрагивают интересы миллионов россиян. Казалось бы, что пенсионная реформа затронет только пожилых россиян, которым до пенсии остается немного времени, но на самом деле выясняется, что даже действующим пенсионерам не удастся спокойно пожить.

Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) с недавнего времени начали разыскивать трудящихся пенсионеров, чтобы у тех не было возможности скрыть свои доходы. Соответственно, такие граждане могут рассчитывать на регулярную индексацию пенсию, что не распространяется на официально работающих пенсионеров.

Пенсионному фонду поставлена задача в сжатые сроки выявить настоящий уровень дохода пенсионеров. Иными словами, он выявляет трудоустройство пожилых россиян, предпочитающих этот аспект своей жизни не предавать огласке.

В конечном итоге ситуация доведена до того, что Пенсионный фонд настаивает на том, чтобы пожилые граждане предоставляли справки, которые бы подтверждали отсутствие иного дохода, кроме пенсии. Соответствующие справки можно получить в центрах занятости населения по месту жительства человека.

Осуществляться это будет с помощью специальной рассылки, в которой людей будут опрашивать о наличии дополнительного источника дохода. Подобная рассылка является новой практикой и доставляет новые хлопоты пенсионерам, которые вынуждены тратить время и нервы на получение требуемых справок. Остается открытым вопрос, почему ПФР не может запросить эти справки непосредственно в центре занятости в электронном виде и вносит лишнюю волокиту в жизнь наших пенсионеров.

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