Назван размер фиксированной выплаты к пенсии

Некоторое время назад в России была введена так называемая фиксированная выплата к пенсии. С наступлением 2018 года у многих пенсионеров зародился вопрос о том, какой эта выплата будет на сей раз. Ответ на него дали представители Пенсионного фонда.

Перед этим следует прояснить, что пенсионная система в нашей стране устроена таким образом, что страховая пенсия выплачивается гражданам наряду с фиксированной выплатой. Из этих двух составляющих и складывается конечный размер пенсии для того или иного гражданина.

В свете постоянных изменений в экономической политике России, пенсионные выплаты также претерпевают изменения. Страховая пенсия в этом плане не является исключением - она регулярно индексируется, что происходит в рамках коррекции из-за смены такого показателя, как инфляция. Одновременно с этим на размер страховой части пенсии влияет и стаж человека на работе и размер заработной платы.

Фиксированная доплата к страховой пенсии меняется не так часто, как основная часть, но этот момент также нельзя упускать из внимания. На текущий момент фиксированная выплата к данной пенсии в России составляет 4 тысячи 982 рубля.

Тем временем, крайне актуальным вопросом среди россиян является тот, что связан с повышением пенсионного возраста. Власти неоднократно подчеркивали, что отказаться от повышения возраста выхода на пенсию они не могут, но при этом до сих пор нет точной информации о том, когда и в каких пропорциях начнется этот процесс. На сегодняшний день, ежели проанализировать актуальные комментарии экспертов, можно лишь предположить, что повышать пенсионный возраст в России начнут с 2019 года.

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