Голикова пообещала новую пенсионную реформу

Российских граждан попросили готовиться к новой пенсионной реформе. Соответствующие данные раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова, которая уточнила, что в 2025 году планируется существенно модернизировать формулы расчета пенсий.

Уже через несколько лет в нашей стране будет преобразована формула, по которой производится расчет пенсий. Голикова рассказала еще и о том, что с 1 января 2019 года законодательством фиксируется стоимость пенсионного коэффициента. Благодаря этому моменту можно пересчитать свою пенсию, а именно в контексте дальнейшего повышения.

"Далее, начиная с 2025 года, эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления коэффициентов, чем тот, который действовал сейчас", - уточнила Голикова.

Вице-премьер пояснила, что, иными словами, страну ждет два этапа модернизации пенсионной системы, "то есть сейчас будет первая модернизация, а потом вторая".

Текущую систему начисления пенсий, в ходе которой используются пенсионные баллы, Голикова назвала запутанной и не совсем справедливой. Ведь зачастую россияне с трудом понимают, по какой схеме им начисляется пенсионная выплата.

В рамках первоначального этапа пенсионной реформы с 2019 года в России стартовало постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. В конечном итоге мужчины и женщины будут выходить на заслуженный отдых на пять лет позже, а именно в 65 и 60 лет соответственно.

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