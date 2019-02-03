Карелин осудил смягчение пенсионной реформы

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин подверг критике решение президента страны Владимира Путина смягчить пенсионную реформу, в рамках чего можно рассматривать снижение нового возраста выхода на пенсию для женщин.

Депутат в этом случае высказался за то, чтобы пенсионерам помогали их дети, а не государство. Безусловно, подобная позиция Карелина оказалась спорной и противоречивой. В большинстве своем люди восприняли негативно призыв Карелина, указав ему на то, что он слишком сильно оторван от реальной жизни.

Если вспомнить, то изначально предполагалось поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Против пенсионной реформы и увеличения возраста выхода на пенсию активно выступали в регионах страны. Вскоре Путин пошел на некоторые уступки, смягчив реформу. В итоге пенсионный возраст для женщин установили по новым правилам на отметке в 60 лет. Соответственно, этот показатель для мужчин и женщин будет повышен на пять лет.

"Все-таки мы зря смягчили первый вариант предложенных новаций, - заявил Карелин. - Нужно было чуть раньше начать объяснять людям, что именно изменится. Сложная реформа, да. Статистика, особенно у русских, никогда не является предметом обсуждения. Мы обсуждаем, как сосед сказал. Не смотрим, что уровень жизни вырос и многое изменилось".

Одновременно с этим Карелин добавил, что "младшие должны помогать старшим". Проще говоря, дети должны оказывать помощь своим родителям. Карелину рассуждать в подобном ключе очень легко, учитывая, что его ежегодный доход составляет 7 миллионов рублей, тогда как подавляющему большинству пенсионеров остается надеяться лишь на государство.

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