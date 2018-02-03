Стало известно, почему россиянам отказывают в страховых пенсиях

Вот уже несколько дней во всемирной паутине активны обсуждения по поводу того, что некоторым россиянам стали отказывать в начислении пенсии. Сначала конкретики по этому поводу не было, а затем эксперты объяснили, почему может возникнуть такая ситуация.

Следует сразу же внести ясность, заметив, что подобные инциденты возникают только в тех случаях, когда человек не соблюдает определенные правила, с помощью которых назначается страховая пенсия. На данную выплату могут рассчитывать люди, которые трудились без каких-либо ограничений, а именно на стандартных условиях и достигли пенсионного возраста: 60 лет - для мужчин и 55 лет - для женщин.

В силу разных обстоятельств российские власти чуть ли ни каждый год совершенствуют, как они объясняют, пенсионную систему. Это влечет за собой ряд изменений, которые затрагивают, помимо всего прочего, требования по получению пенсии. На сегодняшний день социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом при одновременном соблюдении трех правил.

Конечно, в первую очередь следует помнить о достижении пенсионного возраста. В этом отношении имеются послабления для тех работников, которые трудились на опасных предприятиях. Для них предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Мужчины в таком случае выходят на заслуженный отдых в 55 лет, а женщины при достижении 50-летнего возраста.

Вторым не менее важным условием для получения пенсии является наличие страхового стажа. Этот показатель должен быть равен девяти и более годам. С каждым годом страховой стаж растет и уже к 2024 году будущему пенсионеру нужно будет иметь за плечами не менее 15 лет официальной работы.

Третьем моментом является число пенсионных баллов. Для того, чтобы гражданин мог рассчитывать на пенсионную выплату, в 2018 году он должен иметь не менее 13,8 баллов.

При соблюдении вышеперечисленных условий Пенсионный фонд обязан произвести начисление пенсии по старости, которая в среднем по России в нынешнем году будет равна 14 тысячам рублей. Можно также констатировать, что при несоблюдении данных условий россияне лишаются страховой пенсии.

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