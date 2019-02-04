Путин высказался об отмене пенсий для работающих пенсионеров

Российский президент Владимир Путин на регулярной основе высказывается о социальной жизни в стране. В этом контексте он старается максимальное внимание заострять на пенсионной тематике, так как пенсионеры в нашей стране находятся в уязвимом положении.

Вот уже несколько лет отечественные власти проводят политику, направленную на сокращение социальных расходов. Ярким примером такой экономии являются работающие пенсионеры, которых в 2016 году лишили индексации. Таким образом в правительстве решили мотивировать граждан прекратить трудовую деятельность, предоставив возможность карьерного роста для молодых специалистов.

Вместе с этим на повестке дня довольно часто возникает такой момент, как полная отмена пенсий для трудящихся пенсионеров. За основу предлагается обратиться к советскому опыту, когда совмещение работы и получение пенсии было невозможно. Инициативы соответствующего толка в наше время вызывают большую озабоченность среди россиян.

В какой-то момент времени данные по этому поводу дошли до президента Владимира Путина. Он заметил, что удивлен подобными дискуссиями, так как никто из парламентариев на полном серьезе не рассматривает возможность отмены пенсий для тех россиян, которые трудятся в пожилом возрасте.

Более того, Путин пообещал проработать вопрос о том, чтобы в обозримом будущем найти деньги для восстановления полноценной индексации пенсий для работающих пенсионеров. Однако более конкретную информацию глава государства раскрывать не стал, поэтому данный вопрос оказался в подвешенном состоянии.

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