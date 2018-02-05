Инвалидам проиндексируют пенсии в апреле

С 1 апреля 2018 года в России пройдет очередная индексация пенсий. На сей раз на повышение смогут рассчитывать те россияне, которые получают социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Размер индексации будет скромным.

Для пенсионеров следует сразу же разъяснить, что с первого апреля текущего года не предусмотрено повышение страховых пенсий. Предыдущая индексация прошла 1 января.

Апрельская индексация будет положена только тем пенсионерам, которые получают социальную пенсию по инвалидности, а именно: инвалиды 1, 2 и 3 группы, а также инвалиды с детства и дети-инвалиды.

Не нужно забывать еще и о том, что это повышение затронет и социальные пенсии по случаю потери кормильца. На соответствующую пенсию могут рассчитывать дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возрастного порога, но только в случае обучения по очной форме по основным образовательным программам. Правда, имеется ограничение до 23 лет. Пенсию по потери кормильца назначают для лиц, которые потеряли одного или обоих родителей и детям умершей одинокой матери.

Новшеством этого года станет тот факт, что на повышение пенсий с 1 апреля смогут рассчитывать дети, чьи родители неизвестны. Индексация затронет и тех, кто получает социальную пенсию по старости.

Размер планируемой индексации будет небольшим в нынешних условиях. В частности, речь идет о 4,1%. Ежели говорить в денежном выражении, то размер прибавки будет варьироваться в диапазоне от 200 до 500 рублей.

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