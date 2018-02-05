Назван размер прибавки к пенсии для ветеранов труда в 2018 году

05.02.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С наступлением 2018 года многие отечественные пенсионеры стали интересоваться вопросом, когда и в каких объемах будут скорректированы их пенсии. В данном материале мы решили остановиться на людях, которые имеют звание "Ветеран труда".

Назван размер прибавки к пенсии для ветеранов труда в 2018 году

Представители Пенсионного фонда РФ несколько дней назад объявили о том, что российские граждане, которые признаны ветеранами труда, получат прибавку к своей пенсии.

Согласно самым свежим выкладкам, размер прибавки для ветеранов труда в текущем году будет варьироваться от 300 до 600 рублей. Точный размер можно узнать в местном Пенсионном фонде, так как он зависит от региона проживания пенсионера.

Для получения пенсии с прибавкой нужно иметь опыт работы в одной отрасли не менее 15 лет. Человек должен иметь ведомственный знак отличия за заслуги. В свою очередь звание "Ветеран труда" полагается тем россиянам, у которых имеется еще более солидный трудовой стаж. Речь идет о 20 и 25 годах для женщин и мужчин соответственно.

Также нужно пояснить, что званием "Ветеран труда" удостаиваются граждане, которые имеют медали и ордена СССР и РФ. На соответствующую пенсию могут рассчитывать и те граждане, которые имеют благодарность от президента России, либо же обладают почетными грамотами.

Президент России Владимир Путин не так давно публично объявил о надобности разработки мер дополнительной поддержки пенсионеров. Он признал проблемы в жизни пенсионеров, которые нужно оперативно решать.

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