Прояснился вопрос с новым повышением пенсионного возраста

05.02.2019 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Прояснился вопрос с новым повышением пенсионного возраста

Пенсионная реформа, которая предусматривает увеличение с 2019 года возраста выхода на пенсию, остается на слуху. Люди в большинстве своем выступают категорически против нее, но власти России упорно игнорируют общественное мнение.

Тем временем, в информационном пространстве с недавнего времени стали появляться сообщения о дополнительном росте пенсионного возраста, что якобы уже едва ли не утверждено. Конечно же, россияне обеспокоились такой перспективой, потому что два повышения пенсионного возраста окажется большим ударом.

Чтобы поставить точку в этом вопросе необходимо обратиться к официальному комментарию, поступившем из правительства. Из него следует, что сведения о новом повышении возраста выхода на пенсию не соответствую действительности.

Изначально пенсионную реформу обсуждали в контексте увеличения возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет, а в случае с мужчинами этот показатель планировалось поднять до 65 лет. Однако свои корректировки внес президент Владимир Путин, благодаря чему пенсионный возраст будет повышен для мужчин и женщин на пять лет. Впрочем, такое смягчение не смогло убедить львиную долю населения страны в необходимости пенсионных преобразований.

Процесс увеличения пенсионного возраста стартовал 1 января 2019 года и растянется на несколько лет. Власти сознательно решили поэтапно подойти к данному вопросу, чтобы он воспринимался людьми более спокойно.

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