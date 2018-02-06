Для работающих пенсионеров ввели новый порядок перерасчета пенсий

В России имеется большое количество работающих пенсионеров. Данная категория нуждающихся граждан вынуждена продолжать трудовую деятельность по той причине, что им попросту не хватает официальной зарплаты. Пенсия приходится весьма кстати.

С недавнего времени трудящиеся пенсионеры лишены такой стандартной процедуры, как индексация пенсий. В 2016 году власти России были вынуждены пойти на такой непопулярный шаг, как отмена регулярного повышения пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают официально работать. Конечно, в обществе созрел пласт мнений, что подобное решение является несправедливым.

Вместе с этим трудящиеся пенсионеры ранее жаловались на то, что в случае увольнения они могли довольствоваться полноценной пенсией лишь через три месяца. Дело в том, что все пропущенные за время работы индексации возвращались людям лишь спустя три календарных месяца после официального увольнения человека. Такое положение вещей многим не нравилось.

Судя по всему, власти прислушались к чаяниям работающих пенсионеров. Иначе трудно объясняется решение с их стороны о том, что отныне эти "пустые" три месяца засчитываются. Проще говоря, граждане после возобновления индексации пенсии могут не волноваться, что им не выплатят за эти месяцы пенсию с учетом пропущенных индексаций.

Таким образом можно констатировать, что государство старается уделять максимум внимания такой категории граждан, как работающие пенсионеры. Впрочем, на сегодняшний день довольно проблематично говорить о том, что трудящихся пенсионеров восстановят в праве получения пенсий с регулярными надбавками.

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