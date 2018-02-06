Для работающих пенсионеров ввели новый порядок перерасчета пенсий

06.02.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В России имеется большое количество работающих пенсионеров. Данная категория нуждающихся граждан вынуждена продолжать трудовую деятельность по той причине, что им попросту не хватает официальной зарплаты. Пенсия приходится весьма кстати.

Для работающих пенсионеров ввели новый порядок перерасчета пенсий

С недавнего времени трудящиеся пенсионеры лишены такой стандартной процедуры, как индексация пенсий. В 2016 году власти России были вынуждены пойти на такой непопулярный шаг, как отмена регулярного повышения пенсий для тех пенсионеров, которые продолжают официально работать. Конечно, в обществе созрел пласт мнений, что подобное решение является несправедливым.

Вместе с этим трудящиеся пенсионеры ранее жаловались на то, что в случае увольнения они могли довольствоваться полноценной пенсией лишь через три месяца. Дело в том, что все пропущенные за время работы индексации возвращались людям лишь спустя три календарных месяца после официального увольнения человека. Такое положение вещей многим не нравилось.

Судя по всему, власти прислушались к чаяниям работающих пенсионеров. Иначе трудно объясняется решение с их стороны о том, что отныне эти "пустые" три месяца засчитываются. Проще говоря, граждане после возобновления индексации пенсии могут не волноваться, что им не выплатят за эти месяцы пенсию с учетом пропущенных индексаций.

Таким образом можно констатировать, что государство старается уделять максимум внимания такой категории граждан, как работающие пенсионеры. Впрочем, на сегодняшний день довольно проблематично говорить о том, что трудящихся пенсионеров восстановят в праве получения пенсий с регулярными надбавками.

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