Россиянам компенсируют солидную сумму за ипотеку

Российским гражданам объяснили, что при покупке квартиры в рамках ипотечной программы, можно получить значительную компенсацию. Для этого нет необходимости совершать какие-либо действия, кроме того, как подать документы в налоговую инспекцию.

На сегодняшний день в информационном пространстве имеется большое количество сообщений, с помощью которых до населения доводятся сведения о предоставлении ипотеки для молодых семей с процентной ставкой в 6% годовых. Однако мало кто из россиян знает, что из свежего поручения российского лидера следует, что ряд россиян имеют право на двойную компенсацию.

Оказалось, что многие россияне, которые приобрели квартиру в рамках жилищного кредита, на самом деле имеют все основания для получения солидной компенсации.

В этом случае нужно опираться на Налоговый кодекс. Из него следует, что каждый гражданин России может получить единовременный имущественный налоговый вычет в случае приобретения жилья. Стоимость компенсации не может превышать двух миллионов рублей.

В качестве наглядного примера можно обратиться к квартире, стоимость которой составляет 4 миллиона рублей, при этом она приобретена в ипотеку со ставкой 10 процентов годовых. В этом случае можно рассчитывать на компенсацию в размере 910 тысяч рублей.

Важно понимать, что оба родителя должны иметь белую заработную плату. Компенсация за ипотеку в таком случае возвращается людям от уплаченных НДФЛ. В том случае, который был упомянут выше, общая зарплата мужа и жены должны быть равна семи миллионам рублей.

Таким образом, оба члена семьи при этой зарплате полностью получат вычет через 8 лет и 9 месяцев. Ежемесячная компенсация составит чуть более 8,5 тысячи рублей. Также можно рассчитать любой другой доход семьи, ориентируясь на ту жилплощадь, которую приобретают конкретно взятые люди.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







