Кудрин предложил уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин

08.02.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Бывший глава Министерства финансов России Алексей Кудрин является известным и уважаемым человеком в стране. Зачастую его личность обсуждается в контексте весьма провокационных предложений. Кудрин является сторонником жесткой экономии бюджетных средств.

Кудрин предложил уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин

По той причине, что экс-глава Минфина часто делает неординарные заявления, его в большинстве своем критикуют жители РФ. Накануне Кудрин отличился в очередной раз. Дело в том, что опытный экономист предложил властям уравнять пенсионный возраст для женщин и мужчин.

Вместе с этим Алексей Кудрин дал понять, что рано или поздно в России произойдет уравнивание пенсионного возраста. Он также допустил вариант, когда власти пойдут на изменение пенсионного возраста, после чего разница между мужчинами и женщинами в плане выхода на пенсию, окажется не такой значительной, как сегодня.

Ранее Кудрин публично призывал президента России Владимира Путина к повышению возраста выхода на пенсию. Бывший главный экономист страны сетовал на то, что в казне попросту не найдется денег на исполнение социальных обязательств по части выплаты пенсий.

Впрочем, с ним не согласны многие в правительстве. Чиновники указывают на то, что если пенсионный возраст и будет подниматься, то этот процесс растянется на несколько лет. Только с помощью аккуратных действий в этом направлении можно избежать шоковых состояний в обществе.

На сегодняшний день возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин различается. Так, мужчинам полагается пенсия при достижении 60-летнего возраста, тогда как женщинам полагается пенсия на пять лет раньше.

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