С 1 мая зарплаты россиян повысятся

Российские власти отчитались о том, что полностью исполняют социальные обязательства. Они констатировали небольшое повышение реальных доходов граждан, несмотря на кризисные условия. Однако среди россиян все равно наблюдается определенный скепсис.

Тем временем, если заглянуть в обозримую перспективу, то становится понятно, что с 1 мая 2018 года будут повышены зарплаты многих российских граждан. Дело в том, что с этого дня вступит в силу закон о доведении минимальной оплаты размера труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Специалисты уже подсчитали, что новшество затронет три миллиона трудящихся россиян.

Ранее власти сначала инициировали, а затем утвердили проект закона "О доведении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года". Изменения затронут порядка трех миллионов россиян, которые трудятся в рамках полного рабочего дня. Правительство распорядилось выделить на эти цели 39 миллиардов рублей. Из уточненных данных следует, что определенную сумму для реализации этой затеи предоставят федеральные бюджеты.

Экономисты же полагают, что для того, чтобы приравнять МРОТ к прожиточному минимуму, на самом деле понадобится 60 миллиардов рублей. Но не нужно забывать о том, что 30 процентов от данной суммы вернется в качестве страховых взносов. Другие 30% будут возвращены в местные бюджеты в качестве подоходного налога.

Сегодня можно констатировать, что с помощью данной инициативы власти в очередной раз показывают заботу о населении страны. Ведь с ее помощью удастся хоть немного повысить материальное благосостояние людей, а также побороть такой бич, как бедность населения.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







