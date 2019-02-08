Россияне указали на обман властей при повышении пенсий

Многочисленные обещания со стороны властей, которые касаются процесса по увеличению размеров пенсий в России, не соответствуют действительности. Соответствующий вывод сам собой напрашивается после анализа сообщений от рядовых граждан, которые оказались возмущены прошедшей в начале года январской индексацией пенсий.

Их заявления подтверждают и официальными выкладками, из которых следует, что реальное снижение пенсий за последние месяцы составило 2,4 процента. Соответственно, возникает вопрос, о каком улучшении материального положения пенсионеров можно говорить в сегодняшних реалиях. Новые данные по ситуации с пенсионным обеспечением россиян предоставили в Росстате, где подготовили доклад "Социально-экономическое положение России".

"По итогам 2018 года реальный размер средней по стране пенсии сократился (с учетом выплаченных пенсионерам в январе 2017-го 5 тысяч рублей) в годовом исчислении на 2,4%", - уточняется в докладе, что свидетельствует о том, что это стало первым с 2015 года реальным снижением пенсий в нашей стране.

Ежели обратиться к минувшим годам, то проясняется следующая картина: в 2016 году пенсии выросли на 1,1% в реальном выражении, тогда как годом позже рост составил уже почти четыре процента, что произошло благодаря единовременной выплаты в 5000 рублей, которая заменила привычную индексацию.

В первую очередь пожилые россияне недовольны политикой властей по части регулирования цен на основные продукты и услуги. Их стоимость растет настолько стремительно, что никакая индексация не защитит пенсии россиян от инфляции. Для примера достаточно обратиться к 1 января 2019 года. С этого числа абсолютно все продукты подскочили в цене, тогда как пенсии выросли на скромный процент и повышение оказалось привязано непосредственно к размеру пенсионной выплаты человека.

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