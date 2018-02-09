Опубликованы доходы Собчак за шесть лет

Телеведущая Ксения Собчак, которая ранее объявила о своем желании поучаствовать в президентской гонке, была вынуждена предоставить в Центризбирком (ЦИК) сведения о доходах за последние шесть лет. Вскоре ЦИК представила эти данные общественности.

Из данной декларации следует, что за минувшие шесть лет Ксения Собчак стала богаче на 403 миллиона 855 тысяч рублей. Основным источником ее доходов является работа на телеканале "Дождь" и радиостанции "Серебряный дождь". Также Собчак получила солидное вознаграждение от гонораров, процентов от вкладов и ценных бумаг и сделок с имуществом.

С помощью предоставленных в ЦИК документов можно сделать вывод, что у Собчак имеется несколько единиц недвижимого имущества, а именно: одна третья части квартиры в Санкт-Петербурге, общая площадь которой равна 246 квадратным метрам, двумя квартирами в российской столице - 268 и 74 квадратных метра. Также телеведущая в своей декларации указала подмосковный дом, который по площади составляет 350 квадратных метров и 300-метровый земельный участок.

Что касается движимого имущества, то в этом отношении Ксения Собчак задекларировала премиальный автомобиль Bentley Continental GT Speed, выпущенный в 2008 году.

В банках Собчак держит 417 миллионов рублей, которые распределены по 28 счетам. Вместе с этим представители ЦИК заметили, что у знаменитости, которая решила побороться за кресло президента, имеется инвестиционный пай в одной из крупных компаний.

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