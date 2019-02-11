Российские реалии таковы, что в последнее время власти страны постоянно пытаются сэкономить на социальных расходах. Для этого, в частности, была запущена так называемая пенсионная реформа, которая подразумевает множество нововведений.

Именно благодаря новшествам многие россияне столкнулись с такой неприятной ситуацией, как невозможность назначения страховой пенсии по старости из-за несоблюдения определенных условий. Гражданам РФ сотрудники Пенсионного фонда напомнили, что для получения страховой пенсии следует иметь продолжительный трудовой стаж, а также накопить достаточное количество пенсионных баллов. В противном же случае можно будет говорить лишь о социальной пенсии.

"В 2019 году для назначения страховой пенсии по старости требуется соблюсти следующие условия: требуется не менее 10 лет стажа и минимум 16,2 пенсионных балла. В свою очередь из-за пенсионной реформы в нынешнем году увеличился возраст выхода на пенсию на полгода: 55,5 года для женщин и 60,5 года для мужчин", - рассказали в Пенсионном фонде.

С каждым годом условия для назначения страховой пенсии по старости будут лишь ужесточаться. Так, в 2025 году для получения такой пенсии будет необходимо иметь не менее 15 лет официального стажа, а минимальное количество пенсионных баллов вырастет до 30.

Уже сейчас заметно, как россиянам начали массово отказывать в пенсии по старости из-за несоблюдения ими минимальных требований. Например, в 2017 году страховую пенсию по старости не смогли оформить 70 тысяч человек. Эксперты пояснили, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, поэтому людям придется нелегко в плане назначения страховой пенсии по старости.

Таким образом налицо экономия на пожилых россиянах. Власти начали проводить пенсионную реформу аккуратно после президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Владимир Путин.

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