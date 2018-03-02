Америка разглядела угрозу в словах Путина

Российский президент Владимир Путин 1 марта 2018 года выступил с посланием Федеральному собранию. В этот раз его выступление отличалось конкретными фактами, а особенное внимание эксперты заострили на сфере вооружений. США и вовсе испугались слов Путина.

Сразу после завершения своего выступления в рамках послания Федеральному собранию многие западные издания устроили настоящую истерику. Дело в том, что Пентагон публично признался в своей неспособности противостоять современным образцам российского оружия. Путин сделал изящный ход, когда использовал публичную площадку для демонстрации усиления Вооруженных сил нашей страны.

В первую очередь Соединенные Штаты Америки ужаснулись кадрами, на которых были продемонстрированы новинки современной армии России. В частности, речь идет об уникальной межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", которая включает в себя целый комплекс автоматизированных средств доставки ядерного оружия в любую точку планеты.

Путин не стал скрывать, что новейшие образцы вооружения, часть из которых уже поступила в войска, призваны доказать всему миру способность России отстаивать свои интересы. В своем послании Федеральному собранию российский лидер в очередной раз посетовал на нежелание американских властей вести диалог. Вместо этого происходит наращивание группировки войск в Восточной Европе - зачастую образцы вооружений размещаются в непосредственной близости от российских границ.

Некоторые зарубежные издания посетовали на то, что во время видеопоказа возможностей новой военной техники РФ, графика четко демонстрировала, что ракеты достигают побережья США. Путин же лишь еще больше напугал американцев комментарием, что аналогов у современных образцов российского оружия в мире нет и вряд ли они появятся в ближайшее время.

Тем временем, Пентагон постарался оперативно отреагировать на заявления Путина. Представитель оборонного ведомства США подчеркнул, что его страна сделает все возможное, чтобы защититься от новейших российских разработок.

Вчерашнее выступление Путина перед Федеральным посланием стало особенным из-за продолжительности. Глава государства выступал 116 минут, что стало рекордом за всю историю подобных мероприятий. Нужно также заметить, что помимо внешней политике, Путин сделал целый ряд важных заявлений о внутреннем устройстве России, обрисовав вектор развития страны.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







