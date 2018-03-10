Раскрыта правда о связи между Путиным и Кабаевой

На протяжении длительного времени россияне пытаются выяснить, что на самом деле связывает президента России Владимира Путина со спортсменкой Алиной Кабаевой. По этому поводу появилось огромное количество слухов и откровенных домыслов.

В зарубежной прессе этой теме уделяется повышенное внимание. На основе неофициальных данных в западных СМИ появилась информация о тайной связи президента с прославленной спортсменкой. Вскоре даже заговорили о рождении совместных детей. Конечно же, сами Путин и Кабаева эту информацию никак не комментировали.

Вообще, нужно отметить такую интересную деталь: Путин и Кабаева относятся к типу тех людей, которые самым тщательным образом скрывают свою личную жизнь. Президент отделывается лишь общими фразами по этому поводу, из которых становится понятно, что он счастлив. В свою очередь спортсменка и вовсе отсекает любые попытки поговорить о своей личной жизни.

Из актуальных данных, которым можно доверять, следует, что на самом деле никакой тайной связи между Алиной Кабаевой и Владимиром Путиным нет. Западные журналисты целенаправленно выдумывают истории, затрагивающие личную жизнь российского лидера. Таким способом они пытаются его очернить перед президентскими выборами.

Путин и Кабаева действительно иногда пересекаются. Но происходит это исключительно по вопросам политики или спорта. Как известно, до недавнего времени Алина Кабаева отстаивала права отечественных спортсменов, используя для этого Госдуму.

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