Вскрылась судьба единовременной выплаты к пенсии в 2018 году

Минувший год запомнится пенсионерам необычным решением властей о проведении единовременной выплаты. Она пришла на смену одной из индексаций пенсий и составила пять тысяч рублей. С ее помощью была осуществлена компенсация уровня нарастающей инфляции.

Государство на протяжении последних лет отчитывается о надобности систематического повышения материального уровня пенсионеров. Правительство в лице Дмитрия Медведева хоть и признает, что денег в бюджете недостаточно, но все равно находит резервы для повышения пенсионных выплат.

На сегодняшний день среди пенсионеров актуален вопрос, который напрямую связан с их материальным положением. В частности, граждане пенсионного возраста хотят знать, следует ли им рассчитывать на единовременную выплату в 2018 году. Дело в том, что ранее появились соответствующие обсуждения, несмотря на то, что по официальным каналам никакой информации на сей счет не было.

Сейчас можно с уверенностью констатировать, что в 2018 году пенсионеры не получат единовременную выплату. Соответствующие деньги на ее проведение попросту не заложены в бюджете. Вместо нее власти утвердили индексацию страховых пенсионных выплат. Размер повышения скромный - 3,7 процента.

Также важно указать на то обстоятельство, что в текущем году работающих пенсионеров оставили без индексации. Правительство пришло к выводу, что эта категория населения не слишком нуждается в дополнительной поддержке со стороны государства. Однако трудящиеся пенсионеры имеют противоположное мнение.

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