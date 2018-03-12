На работающих пенсионерах продолжат экономить

В России имеется большое количество пенсионеров, которые продолжают работать, будучи на пенсии. Делают это люди вовсе не от хорошей жизни или желания стать еще богаче. Гражданам попросту не хватает одной пенсии для нормальной жизни.

С недавнего времени в нашей стране реализовывается комплекс мер, направленных на сокращение социальных расходов. Самой показательной мерой, которая затронула десятки тысяч пенсионеров, является отмена индексации для трудящихся пенсионеров. Власти посчитали эту категорию граждан наименее уязвимой. Соответствующее решение было принято в 2016 году и до сих пор нет ясности, когда работающих пенсионеров могут восстановить в праве получения пенсий с учетом регулярных надбавок, о чем ранее сообщал наш сайт n4k.ru.

Свежие законодательные инициативы свидетельствуют о том, что в дальнейшем жизнь работающих пенсионеров может еще больше ухудшиться в материальном плане. Дело в том, что Министерство труда предложило Госдуме утвердить поправки в действующее законодательство, которые ударят по карману работающих пенсионеров. Речь идет об отмене страховых взносов за пенсионеров, которые продолжают работать. Эта инициатива призвана увеличить количество желающих из числа работодателей брать на работу людей пенсионного возраста. Ведь на них не нужно будет тратить дополнительные деньги.

Впрочем, эксперты скептически относятся к подобному рода инициативам. Они напоминают, что на самом деле бюджет страны не был слишком сильно нагружен, когда работающим пенсионерам выплачивали пенсии с учетом индексаций. Но власти твердят обратное, хоть пока и не афишируют своих планов по данной категории нуждающихся.

Также следует напомнить, что к вопросу о восстановлении пенсионеров с официальным трудоустройством в праве индексации планируется обратиться не раньше 2020 года. Ожидается, что к этому времени в бюджете страны появятся дополнительные финансовые ресурсы для оказания поддержки трудящимся пенсионерам. Ранее мы писали о том, когда работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий.

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