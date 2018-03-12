Работающим пенсионерам пообещали индексацию

Среди российских пенсионеров имеется большое количество тех граждан, которые продолжают осуществлять официальную трудовую деятельность. Люди вынуждены работать на пенсии из-за недостаточного размера пенсионных выплат.

Власти России приняли решение отменить индексацию пенсий для работающих пенсионеров в 2016 году. Тогда это решение объяснялось надобностью экономии бюджетных ресурсов. Возмущению граждан не было предела, но их призывы оказались проигнорированы властями. В конечном итоге трудящимся пенсионерам посоветовали бросать работу, но прислушались к этому далеко не все.

Несмотря на то, что на официальном уровне чиновники стараются не комментировать возможность возвращения индексации пенсий, некоторые эксперты склонны считать, что уже в 2018 году это решение может быть принято. Дело в том, что на рассмотрении в Госдуме находится проект закона, который предполагает вернуть индексацию пенсий для работающих россиян уже летом текущего года.

Пока специалисты и представители правительства не берутся за прогнозы относительно того, когда трудящихся пенсионеров восстановят в праве получения пенсий с регулярными надбавками. Населению нужно запастись терпением и внимательно отслеживать все те решения, которые принимаются в Госдуме, а затем утверждаются президентом.

Напомним, пенсионеры, которые продолжают работать, смогут рассчитывать только на перерасчет пенсий. Это произойдет 1 августа 2018 года. Прибавка максимально может составить не более 3 пенсионных баллов или 245 рублей. Это зависит от того сколько работодатель отчислил налогов с зарплаты в 2017 году. Можно сказать, что это и является сюрпризом для многих работающих пенсионеров, которые совсем не рассчитывали в 2018 году на прибавку.

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