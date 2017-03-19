Основные правила ухода за вашим телом

Уход за своим телом - это не только важная, но и приятная операция. Благодаря этому, время, проведенное наедине с самим собой, будет очень приятно и незабываемо. Женщины зачастую в этом деле делают немало ошибок, стремясь к красоте, что несёт за собой плохие последствия. Для того, чтобы ничего плохого не случилось, есть некоторые правила:

• Правильный рацион питания. Если неправильно питаться, это приведёт к появлению лишнего веса, а также будут плохо работать сальные железы, это очень плохо отразиться на коже и её состоянии. Ненужный вес можно убрать с помощью правильного питания, массажей и занимаясь спортом. Кстати, худеть нужно постепенно, так как если это будет происходить резко, будут оставаться растяжки на теле. И, конечно же, не обойтись без качественной косметики, как, например, крем от растяжек Avent.

• Качество одежды. Одежду нужно покупать изготовленную только из хороших, действительно качественных материалов. Синтетика приводит к раздражению кожи, и может вызывать аллергию. Немаловажно чтобы вещи, которых вы носите, были по сезону. Тело не должно чувствовать избыток тепла, или, наоборот, перемерзать. Лет ом, выходя на улицу, на кожу желательно наносить крем, защищающий от солнца.

• Регулярно принимать душ. Кожу нужно регулярно очищать от загрязнений. Это добавляет активности всем системам в организме, заряжают кожу энергией, а также тонизируют её. Средство для мытья кожи нужно подбирать в зависимости от того какая кожа и проблемы которые её преследуют, и должны быть решены. Если у кожи повышенная чувствительность, тогда лучшим решением будут гели и бальзам, в содержании которых нет щелочи.

• Скраб для очищения кожи. Чтобы усилить эффект от принятия душа, кожу желательно очищать крабом дополнительно. Чтобы поры были чистые, поможет пилинг, после него, кожа обязательно будет мягче и станет бархатной. Затем, как примите душ, на кожу лучше нанести специальный крем для увлажнения, так как от горячей воды, кожа сушиться. Кожу нужно вытирать полотенцем как можно тщательней, ибо остатки воды могут запросто стать средой для размножения бактерий.

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