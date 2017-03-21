Современная реклама и рекламные щиты

Одним из самых популярных типов носителей наружной рекламы является рекламный щит. Большинство из нас видят малопривлекательными рекламные поверхности, расположенные, как правило, на основных маршрутах связи, что в реальности позволяет запечатлеть в память рекламную кампанию, за относительно небольшую (по сравнению с другими формами) сумму.

Каким же должен быть эффективный рекламный щит? Основным принципом, включающим в себя визуальный характер восприятия выставленной информации, является передача как можно большего количества контента при использовании минимального количества слов. Получатели представленной рекламы чаще всего они движутся довольно быстро (автомобиль, общественный транспорт) и не в состоянии запомнить длинного текста, размещенного на рекламном щите. Большим спросом в рекламе пользуется печатная продукция, о которой можно узнать подробнее на https://hotprint.ua/production/cards.html.

Сразу бросающиеся в глаза баннеры подходят, однозначно связанные с передачей фотографии или графики (выполненная в соответствии с современными тенденциями графического дизайна). Они должны заинтересовать потребителя и побудить его к „следованию примеру”. Задачей этого вида рекламы является не столько продажа представленного ассортимента, сколько создание определенного имиджа бренда.

Эффективность рекламного щита также связана с его местоположением и качеством исполнения. Выдвигая рекламу, направленную на определенную аудиторию, он должен быть расположен недалеко от мест, наиболее часто ими посещаемых, например, реклама продуктов для детей должна находиться вблизи детских садов и начальных школ.

Высокое качество изготовления рекламного щита гарантирует, в свою очередь, его устойчивость к погодным условиям и эстетичный внешний вид. Однако, независимо от места и срока службы, каждый носитель этого типа должен быть выделен таким образом, чтобы представленный на нем текст был хорошо виден также после наступления темноты. Цель каждого рекламодателя-это выделение установленного на него воздействия из сотен других.

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