Медведев пообещал увеличить пенсии в 2018 году

Пенсии в нашей стране зачастую повышаются в очень скромных размерах. Власти не скрывают проблем с наполняемостью бюджета. Только остается непонятным, почему зачастую решения о сокращении расходов затрагивают в первую очередь пенсионеров.

С недавнего времени в России проводится масштабная реформа пенсионной системы. Если верить в обещания правительства, то ее целью является постепенное улучшение материального положения граждан пенсионного возраста. Чиновники гарантируют, что уже совсем скоро люди почувствуют позитивные изменения, а пока же им следует запастись терпением.

Актуальный комментарий по этой наболевшей теме дал глава правительства Дмитрий Медведев. Он проанализировал многочисленные запросы общества, а затем пришел к выводу, что пенсии россиян на самом деле нуждаются в корректировке. Политик указал на то, что пенсионные выплаты россиян будут индексироваться на процент, который будет превышать темпы роста инфляции. Таким образом у населения не должно возникнуть проблем с наполняемостью собственного бюджета.

Не так давно Медведев подписал указ о проведении плановой индексации пенсии в апреле 2018 года. Несмотря на то, что изначально размер повышения был обещан в размере 4,1%, в реальности пенсии вырастут лишь на 2,9 процентных пункта. Властям пришлось пересмотреть этот показатель по причине замедления темпов роста инфляции по итогам прошлого года.

Важно указать на то обстоятельство, что корректировке в рамках апрельской индексации будут подвергнуты только социальные пенсии. По итогу их средний размер по стране составит 9100 рублей. Конкретная величина прибавки будет рассчитываться в индивидуальном порядке.

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