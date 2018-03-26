Очевидцы рассказали о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Чудовищный пожар в торгово-развлекательном центре Кемерово "Зимняя вишня", который произошел в минувшее воскресенье, по своим последствиям шокировал всю страну. В наибольшей степени россияне были поражены тем фактом, что среди погибших - много детей.

На текущий момент нет точных сведений о количестве погибших и пострадавших. Согласно предварительным выкладкам, погибшими стали 40 человек, тогда как 67 числятся пропавшими без вести. На месте происшествия продолжают поисково-спасательные работы, поэтому в ближайшее время картина должна проясниться.

Тем временем очевидцы страшных событий делятся своими эмоциями после случившегося. Один из пострадавших, которому удалось чудом спастись, поведал из больницы о своих впечатлениях.

"Столько хотелось написать здесь, в я просто не могу, потому что нет слов это все описать", - написал мужчина на своей странице в соцсети Instagram.

Он отдельно указал на то, что среди погибших много детей, которые пришли в кинотеатр на мультфильм. "Никому не желаю все это пройти, страшно, когда родители ищут своих детей, которые просто напросто пришли посмотреть кино, эти голоса детей в телефоне "мам, нам нечем дышать, я задыхаюсь "просто... я не знаю", - добавил пострадавший, который надышался дымом, но ему успели вовремя оказать медицинскую помощь. Сейчас мужчина находится в больнице.

Другие очевидцы трагедии указывают на то, что наибольшее число погибших и пострадавших было в кинотеатре. Многие дети, которые в момент пожара смотрели мультфильм, полностью обгорели. Их тела невозможно опознать визуально.

По делу о пожаре к настоящему моменту задержаны три человека. Среди них директор торгово-развлекательного центра Надежда Судденок, ее заместитель по безопасности и еще один менеджер.

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