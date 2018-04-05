Работающим пенсионерам повысят пенсии с 1 августа

Вокруг повышения пенсии с 1 августа 2018 года витает большое количество разговоров. В основном люди, которым положена пенсию, пытаются узнать, смогут ли они претендовать на надбавку. Лишь недавно выяснились правдивые подробности о грядущем повышении.

В августе текущего года будет произведен регулярный перерасчет пенсий для тех граждан пенсионного возраста, которые продолжают официально работать. Перерасчет затронет большое количество россиян. Вместе с этим нужно уточнить, что с 1 августа не будет традиционной индексации пенсий, поэтому кроме работающих пенсионеров прибавку никто не ощутит.

Для работающих пенсионеров последний месяц лета в 2018 году должен стать запоминающимся. Дело в том, что с первого числа данная категория пенсионеров начнет получать в среднем на 222 рубля больше.

Важно помнить о том, что на данный перерасчет пенсии смогут претендовать только те люди, которые являются получателями страховых пенсий по инвалидности и по старости. Главным условием является то, чтобы за них работодатели уплатили страховые взносы.

Если рассматривать перерасчет с точки зрения обычной индексации пенсии, когда ее размер возрастает на тот процент, который устанавливают в правительстве, то августовская надбавка будет носить исключительно индивидуальный характер. Ее величина зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера, получаемой в 2016 году. Есть от суммы уплаченных работодателем взносов и начисленных пенсионных баллов.

Начиная с 2016 года стоимость одного пенсионного балла постоянно менялась. Для основная часть работающих пенсионеров этот показатель будет браться в размере 74,27 рубля за балл. Таким образом августовское повышение не превысит 222 рублей.

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