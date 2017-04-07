БК Леон: обзор самой лучшей и популярной букмекерской конторы онлайн для лайв ставок на киберспорт

C ростом популярности компьютерных игр букмекерские лайв ставки на кибер спорт онлайн также показывают тенденцию роста. Так, согласно спортивной статистике прошедшего 2016 года, в данной сфере доход достиг почти миллиарда американских долларов, при этом по прогнозам экспертов и аналитиков, эта денежная сумма к 2019 году увеличится в полтора раза. Что будет потом – вопрос остается открытым, но можно смело утверждать, что своей популярности киберспорт не потеряет еще как минимум 10 лет.

По регионам, максимальное количество оборота показала Азия, здесь называется сумма в 328 миллионов долларов США. Северная Америка на втором месте, оборот составил порядка $280 миллионов. На пару миллионов меньше оборот составил в Европе, а совокупная сумма в остальных регионах немногим более двадцати миллионов долларов. Таким образом, можно видеть, в каком регионе наиболее популярен киберспорт. И это вполне естественно – азиаты всегда доминировали на виртуальных аренах. Говоря о Северной Америке, между строк читается Соединенные Штаты, где также много любителей киберспорта. Да и в Европе их не меньше, европейские игроки могут составить конкуренцию азиатам.

Популярность киберспорта в США объясняется тем, что впервые ставки на дисциплины по компьютерным играм начали принимать именно в этой стране, а точнее – Лас-Вегасе. Это произошло именно в прошедшем году, когда сам киберспорт показал небывалый рост. Сейчас киберспортивные лайв ставки начали принимать и в Европе. Здесь главным первопроходцем можно назвать онлайн букмекерскую контору Леон, которая начиная с декабря 2016 года уже принимает ставки на самые различные дисциплины, а также сотрудничает с киберспортивными командами.

Это связано с конференцией прошедшей в Москве первого декабря - eSPORTconf Russia. Уже тогда все согласились с тем, что киберспорт в России набирает большие обороты. При том, что российские спортсмены уже несколько лет выступают на мировых аренах, занимая там достойные места. Представители букмекеров, которые присутствовали на этой конференции, отметили что киберспорт очень скоро может перекрыть популярностью классические виды спорта. Нельзя сказать, что футбол, хоккей или теннис прекратят свое существование в букмекерских конторах, но спортивных лайв ставок будет делаться меньше в пользу киберспорта.

Этот факт нельзя назвать отрицательным, ведь футбол никогда не потеряет популярности, стадионы всегда будут собирать толпы народа, чтобы посмотреть на игру легенд футбола вживую. Но теперь с киберспортом также будут считаться. А возможность делать ставки на эти игры лишь добавит интереса и азарта клиентам. Ввиду повышения интереса к киберспортивным лайв ставкам, при этом самая популярная букмекерская контора онлайн LeonBets расширяет ассортимент ставок.

Для новых клиентов, которые решили начать делать ставки на компьютерные игры, добавлены новые бонусы, акции и просто фишки, которые помогут начать играть и выигрывать в кратчайшие сроки. А для опытных игроков, которые являются преданными клиентами этой конторы уже не первый год, также введены дополнительные возможности. В частности, благодаря новой программе партнерства, получать доход можно и не делая ставки, просто приглашая новых игроков. Об этом более подробно сказано на сайте самого известного и популярного виртуального интернет букмекера Leon.

Для любого игрока, новичка или прожженного профессионала, найдется чем заняться. Выбор видов спорта в Леоне настолько большой, что даже самые опытные игроки не смогут все перечислить. При этом, ассортимент постоянно расширяется, улучшаются условия игры и в целом, букмекер расширяется и модернизируется, что делает игру еще более комфортной и выгодной.

Постоянный прогресс – отличительная черта данной букмекерской конторы онлайн. Несмотря на тот факт, что сайт Леона находится в идеальном состоянии, заточен под профессиональные ставки, руководство постоянно его улучшает. Также, в ближайшее время будет полностью переработан сайт, а также мобильная версия и приложения для спортивных лайв ставок с мобильных устройств.

Стоит отметить, что последние обновления будут напрямую связаны с киберспортом. В обновления сервиса, приложений и других нюансов работы букмекера, планируется инвестировать около двухсот миллионов долларов США. Ведь, как известно, клиенты очень придирчивы и надо сделать так, чтобы все было идеально. Потому и инвестируются такие большие суммы.

После полного обновления сервиса, недостатка в клиентах не будет. Ведь и сейчас БК Леон является лучшим букмекером, который предлагает не только очень широкие линии ставок на спорт в режиме лайв и киберспорт, но коэффициенты в этой конторе самые высокие среди конкурентов.

Учитывая все эти факты стоит еще раз повториться, что игра в Леоне выгодна будет как новичкам, так и профессионалам в беттинге. Здесь всегда можно сделать ставки с высокими коэффициентами, провести интересно время и если повезет, выиграть уникальные призы, которые разыгрываются постоянно. Здесь собраны самые популярные ставки на спорт – футбол, баскетбол, хоккей, теннис и другие. В разряде киберспорта можно ставить на турниры по ДОТе2, WoT, LoL, некоторые стратегии и даже карточные игры. Научиться делать спортивные лайв ставки в букмекерской онлайн конторе БК Леон легко, а выиграть приятно.

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