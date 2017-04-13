Какие тайны скрывает Страдивари

Антонио Страдивари знает каждый, как великого мастера - создателя музыкальных струнных инструментов. Самые лучшие исполнители в мире до сего дня играют на его инструментах, до сих пор не потерявших чистоты своего звучания.

Предположительная дата рождения Антонио - 1644 год. Более точная датировка невозможна, поскольку во время свирепствовавшей в те времена чумы семейство Страдивари укрывалось в родовом имении несколько лет. И вернулась в Кремону лишь после спада эпидемии.

Юный гений поступил в обучение к другому известному мастеру - Николо Амати, за еду и науку, и лишь в 1680 году начал работать самостоятельно. На момент своей смерти в 1737 Антонио Страдивари создал свыше тысячи различных инструментов - скрипок, контрабасов, альтов и виолончелей, из которых более половины дожили до наших дней. Уже сегодня вы можете по доступным ценам приобрести музыкальные инструменты на https://struny.com.ua/category/tsifrovye-pianino/.

Ещё при жизни Страдивари о нём ходили легенды, в том числе, что мастер продал душу дьяволу, или что он делает свои инструменты из обломков Ноева ковчега. Но чудо звучания инструментов Антонио до сих пор остаётся тайной. Существует множество версий, пытающихся объяснить эту загадку.

Среди некоторых учёных существует мнение, что ответ на все вопросы кроется в древесине, привозимой для Страдивари из предгорий Альп. Сильное похолодание, наблюдавшееся там в 17-18 веках, изменило плотность древесины, чему и пытаются приписать уникальность инструментов. Но возникает вопрос, почему тогда другие мастера, использовавшие ту же древесину, не могут похвастаться таким же результатом.

Другая версия говорит о том, что древесина в Кремоне проходила обработку солевыми растворами, уберегающими от паразитов, уничтожающих инструменты. Это мнение вполне имеет право на существование, хотя и не поддерживается поклонниками кремонских мастеров. Повторить гениальные произведения Антонио Страдивари не удалось повторить никому.

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