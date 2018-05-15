Какой сегодня праздник: 15 мая отмечается православный праздник в России

Вопрос о том, какой сегодня отмечается праздник, остается актуальным для россиян. Они хотят знать подробности, чтобы не выпадать из общей информационной колеи. Ведь зачастую можно упустить из вида какой-то важный праздник, а затем пожалеть об этом.

Сегодняшний день в этом аспекте не является исключительным, так как на 15 мая 2018 года выпадает сразу несколько праздников. Так, на него приходится Международный день семей. В свою очередь народный календарь свидетельствует о следующем празднике: Борис и Глеб Сеятели.

Какой сегодня праздник в России, 15.05.2018: Международный день семей

Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина.

Семья - источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи - вот мерило развития и прогресса страны.

Кстати, каждый год для Международного дня семей выбирается определенная тема. Так, в разные годы девизом Дня были: "Содействие социальной интеграции и солидарности поколений", "Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом", "Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной изоляции", "Влияние миграции на семьи во всем мире", "Семьи и инвалиды", "Воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи", "Семьи и старение - возможности и задачи", "Создание семей на основе партнерства", "Мужчины - главные? Гендерное равенство и права детей в современных семьях", "Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее", "Семья, образование и благосостояние", "Семья и инклюзивное общество" и другие.

Какой праздник сегодня, 15 мая, по православному календарю: Борис и Глеб Сеятели

В этот день отмечают православный праздник, первым официально учрежденный в истории России. Посвящен он Борису и Глебу, первым русским святым.

Отцом братьев был сам князь киевский Владимир Святославович. В крещении они приняли имена Романа и Давида. Когда началась междоусобица, в 1015 году они пали от руки собственного старшего брата - Святополка Окаянного, и так стали почитаться как князья-страстотерпцы. Со временем они стали почитаться как заступники русской земли.

Начиная в этот день высаживать тыквы и огурцы, хозяйки, для того чтобы овощи вызрели покрупнее, зарывали на грядке пестик от ступки. Продолжался и засев пашен, о чем говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб".

Среди пернатых в этот день особенно отличался соловей, начинавший свои дивные песни, и, если он был громкоголос и не ленился выводить трели, ждали раннего лета, а, если не смолкал всю ночь – солнечной погоды на грядущий день. Верили, что лето будет счастливым, если прежде крика кукушки услышать соловья. Если же успеть сбросить рубашку, едва он запел, то тогда и от блох не будет беспокойства.

Бориса в народе также прозывали барышником, а сам праздник – "барыш-день", и особенно знатно на него гуляли купцы, надеясь иметь прибыль весь год предстоящий. Вообще, продажа чего-нибудь в "барыш-день" считалось залогом удачи в текущем году.

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