Какой сегодня праздник, 16 мая, в России: православный праздник отмечается сегодня

Многие россияне пытаются понять, какой сегодня отмечается праздник. Интерес к этому вопросу проявляется не только в плоскости государственных и профессиональных праздников, но еще и с позиции церковного календаря.

В этом отношении сегодняшний день является важным. Сегодня, например, отмечается Международный день мирного сосуществования. В свою очередь православным праздником 16 мая является следующий: День памяти преподобного Феодосия Печерского.

Какой праздник сегодня, 16.05.2018: Международный день мирного сосуществования

8 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования, с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

В международном формате мирное сосуществование - это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов только путем переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закрепленных в международно-правовых документах.

Какой церковный праздник сегодня, 16 мая: День памяти преподобного Феодосия Печерского

Преподобный Феодосий родился около 1008 года в селе Васильеве. Его отец, принадлежал к военному сословию и в связи с этим был переведён в Курск, где прошло детство и юность преподобного. Будучи с детства набожным, Феодосий носил на теле вериги, то есть тяжелые цепи, и мечтал о монашестве. Уйдя из дома в 1032 году, Феодосий пытался принять постриг в киевских монастырях, но получал везде отказы в силу своего молодого возраста. Узнав о святом Антонии, Феодосий пришёл к нему и принял постриг. В 1054 году святой Феодосий был рукоположен в иеромонаха, а в 1057 году избран игуменом Киево-Печерской лавры.

В период игуменства в 1060-62 годах он организовал постройку деревянного здания монастыря, куда и перешли все его тогдашние насельники числом около 100 человек. По инициативе Феодосия Печерского был принят первый Устав Печерского монастыря, составленный на основе студийского общежительного устава, список которого был прислан по просьбе Феодосия из Константинополя около 1068 года. При Феодосии было начато строительство главной монастырской церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Преподобный известен также как основатель и руководитель одной из первых церковных библиотек на Руси - библиотеки Киево-Печерской Лавры. Феодосий прославился своим аскетизмом, носил ветхое рубище. Перед Великим постом Феодосий обычно уходил в затвор. Затворяясь в пещере, он брал с собой немного хлеба, а дверь снаружи засыпали землёй, и братия монастыря общалась с ним только по крайней нужде через оставляемое небольшое оконце, и то только в субботу или воскресенье.

Скончался Феодосий в 1074 году после непродолжительной болезни. Перед смертью он попросил похоронить его ночью в той пещере, где он совершал свой затвор во время Великого поста. Его просьба была выполнена. Не позднее 1088 года преподобный Нестор Летописец написал первое житие Феодосия. В 1090 году игумен и братия лавры решили, что тело Феодосия необходимо перенести в основанную им церковь. За три дня до праздника Успения монахи начали раскапывать могилу и обнаружили нетленные мощи Феодосия. Перенесение мощей преподобного в церковь было совершено в праздник Успения Богородицы при стечении многих епископов и игуменов киевских монастырей. Во время татарского нашествия мощи Феодосия были положены под спуд, то есть скрыты.

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