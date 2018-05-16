Лунный календарь на май 2018 года: когда и что сажать в огороде

16.05.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В России май у многих огородников ассоциируется с тем временем, которое идеально подходит для посадки растений и культур в открытый грунт. Многие садоводы пользуются лунным посевным календарем, с помощью которого можно спланировать посадки заранее.

Лунный календарь на май 2018 года: когда и что сажать в огороде

В первую неделю нужно закончить с посадкой раннего картофеля. Также в первых числах сажают:

• Лук-севок;
• Горох;
• Щавель;
• Кресс-салат;
• Репу, редьку и редис;
• Брюкву;
• Морковь;
• Петрушку и укроп.

В последних числах месяца высаживают теплолюбивые растения: огурцы, свёклу, кабачки и фасоль.

Лунный календарь одновременно прост и сложен в понимании, но в его использовании особых трудностей человек не встретит. Он основывается на воздействии Луны и зодиакальных созвездий на растения.

Лунный календарь на май 2018 года: когда и что сажать в огороде

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