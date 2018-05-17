Какой сегодня праздник: 17 мая 2018 отмечается церковный праздник в России

Продолжает быть актуальным вопрос о том, какой сегодня в России отмечается праздник. Так уж происходит, что практически каждый новый день приносит с собой то или иное знаменательное событие. Россияне пытаются не упускать их из виду.

В этом плане сегодняшний день является особенным, так как на 17 мая приходится сразу несколько важных праздников. Сегодня отмечается Вознесение Господне. В свою очередь народный календарь указывает на такой праздник: Пелагея Заступница.

Какой православный праздник сегодня, 17.05.2018: Вознесение Господне

В этот день дух Иисуса Христа вознесся на небеса, где и соединился с Богом.

Согласно евангельскому преданию, на сороковой день после Воскресения Христос в последний раз явился апостолам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел своих учеников из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.

В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны - начало лета, период смены сезонов в сельском хозяйстве.

В этот день принято поминать умерших родителей. Для этого жарились блины или готовились яйца. Приготовив небольшие гостинцы, вы также можете сходить на кладбище.

В 40 дней между Пасхой и Вознесением особенно почитали нищих и больных людей. Им раздавали милостыню. Также запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что “можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих”.

На Вознесение пекли особые блины, которые называли “Божья окутка”, “онучки”, “Христовы лапотки”. В некоторых регионах хозяйки угощали лепешками с творожной начинкой, края которых загибались в виде ступенек.

Был обычай ходить в гости к родным и знакомым. Это в старину называлось “ходить на распутье”. Гости дарили хозяевам лесенки, испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами.

А еще в этот день Господь слышит все просьбы, поэтому стоит молиться особенно ревностно, испрашивая то, что жизненно необходимо.

Какой народный праздник сегодня, 17 мая: Пелагея Заступница

Православная церковь посвятила этот день мученице Пелагее Тарсийской. Пелагея жила в III веке в Малой Азии, происходила из семьи знатных людей, исповедовавших языческую веру.

Красота и достойное образование против ее воли повлияли на то, что сам император Диоклетиан повелел ей стать супругой приемного наследника престола. Пелагея же, к этому времени бывшая крещеной христианкой, отвергла этот брак.

Тогда император призвал ее и был так впечатлен ее достоинствами, что изменил решение - Пелагея должна была стать его женой. За этот, второй, отказ девушка была казнена.

С тех пор святая почитается не только как защитница тех, кто обижен несправедливо, но и всех невинных девиц. Есть от нее покровительство и для пернатых птах.

Народное же название праздника - День баклушников, произошло потому, что в эту пору из деревьев делали баклушки - заготовки для резьбы ложек.

В этот день к вечеру те хозяева, которые хотели защитить огород от вредителей и даже нечисти, могли провести особый обряд. Нужно было вынести на огород горшок с трещиной, положить в него крапиву, сорванную с корнем, и поставить горшок кверху дном точно посередине средней грядки. И жгучесть крапивы, согласно народной вере, должна была отпугнуть, погнать прочь любых врагов, посягавших на огород.

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