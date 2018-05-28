Пенсионные накопления россиян заморозят навсегда

28.05.2018 Автор: Рубрика: Главное, Общество Отзывов нет »

Правительство не собирается размораживать пенсионные накопления граждан России, тогда как институт обязательных взносов будет вскоре ликвидирован. Соответствующие заявления прозвучали из уст главы Министерства финансов Антона Силуанова.

Пенсионные накопления россиян заморозят навсегда

"Пенсионные накопления замораживали в части обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту", - поведал Силуанов.

Он отдельно заострил внимание на том, что в качестве замены системе пенсионных накоплений Минфин совместно с Центробанком предлагает систему индивидуального пенсионного капитала.

В этом контексте можно вспомнить о том, что в первый раз пенсионные накопления россиян были заморожены в 2014 году. Тогда чиновники объясняли, что данная мера имеет временный характер. Они также обещали, что накопления будут возвращены гражданам с надбавкой. Изначально заморозку вводили только на год, однако до конца 2017 года ее ежегодно продлевали. В декабре 2017-го президент России Владимир Путин одобрил продление заморозки пенсионных накоплений сразу на три года - до 2020.

В обозримом будущем, как полагают представители ЦБ и Минфина, система индивидуального пенсионного капитала должна полностью заменить систему пенсионных накоплений. Власти страны предлагают вынудить россиян перечислять в негосударственные пенсионные фонды от одного до шести процентов от заработной платы. С помощью таких изменений ожидается существенный рост пенсий в будущем, тогда как экономика получит так называемые "длинные деньги".

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