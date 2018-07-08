Повышение пенсионного возраста: последние новости на сегодня, 08.07.2018

Будет ли повышаться пенсионный возраст? Этот вопрос теряет свою актуальность после заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о принятом решении начать процедуру увеличения возраста выхода на пенсию с 1 января 2019 года.

На текущий момент россияне хотят знать подробности данного процесса, а также конкретные параметры по осуществлению повышения пенсионного возраста.

После повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, в 2028 году ожидаемая продолжительность жизни на пенсии составит 14,5 года для мужчин и примерно 23 года для женщин. Об этом говорится в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ) "Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию".

Авторы доклада, которые ссылаются на прогнозы Росстата, называют эти оценки "несколько заниженными". По их словам, эти цифры "определяют минимальную границу увеличения ожидаемой продолжительности жизни в указанных возрастах". Данные приводятся для первого поколения россиян, которые доживут до повышенного пенсионного возраста.

Сейчас мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года предстоит прожить 13,4 лет, а женщинам, дожившим до 63 лет - 19,3 лет, говорится в докладе.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин знает об отношении общества к планам правительства повысить пенсионный возраст в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент в курсе реакции на соответствующие инициативы и соответствующие параметры предлагаемые", - сказал Песков, отметив, что сам президент пока не участвует в разработке реформы.

По словам представителя Кремля, глава государства получает всю полную информацию по самым разным каналам. Это "является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной", добавил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что вопрос пенсионной реформы сейчас прорабатывают эксперты "по диагонали: правительство - законодательные органы". Песков также опроверг обсуждение пенсионной темы на совещании у Путин по экономическим вопросам, которое состоялось 5 июля.

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