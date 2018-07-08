Какой сегодня праздник, 8 июля 2018: церковный праздник сегодня, 08.07.2018

Продолжает оставаться в центре внимания россиян вопрос о том, какой отмечается праздник в тот или иной день. Расскажем в свежем материале о тех праздниках, которые выпадают на сегодня, 8 июля 2018 года.

Какой сегодня праздник, 08.07.2018: День Петра и Февронии

День посвящен святым Петру и Февронии Муромским, особо почитаемым покровителям семейного счастья, домашнего очага, любви и верности супругов.

Согласно легенде, однажды Петр, еще не ставший правителем, заболел проказой, и ничто и никто не могло помочь ему помочь.не мог ему. Но как-то во сне Петру открылось: исцелить его сможет некая Феврония, крестьянская девушка, что живет в Рязанской земле. Ее отыскали, но плата за исцеление князя была - жениться. Петр – нечего делать - согласился, но, едва поправился – взял слово назад.

Болезнь вернулась с новой силой. Вновь Петру пришлось просить Февронию вылечить его, и теперь уже пришлось исполнить обещание – жениться. Но семейная жизнь их сложилась так, что князь о том, что его фактически принудили, не пожалел.

Когда Петр стал княжить после смерти брата, бояре взбунтовались, не желая, чтобы ими правила какая-то крестьянка, и поставили Петра перед выбором – или жена, или убраться из города. Выбрав последнее, супруги отправились в плавание из Мурома по Оке. Простой народ, однако, не желал иных правителей, и княжеская пара вернулась.

Правя с мудростью и живя в согласии, достигли они преклонного возраста и, приняв монашеский постриг, молились оба, чтобы и умереть в один день. Это их желание сбылось, но их последнюю просьбу – быть похороненными в одном гробу - посчитали непристойной для их положения и не исполнили.

Но уже на следующий день тела супругов неведомым образом перенеслись из разных обителей и воссоединились. Святые Петр и Феврония были канонизированны в 1541 году. Им принято молиться о благословении к свадьбе, о благополучии семьи, взаимопонимании и верной любви.

Если католический день святого Валентина посвящен всем любящим, то день Петра и Февронии - лишь тем, кто скрепил свою любовь священными узами брака, и, быть может, именно поэтому он в нашей стране значительно тесним западным днем всех влюбленных.

С этим днем на Руси была связана весьма любопытная купеческая примета. Считалось, чтобы увеличить достаток в лавке и доме, торговец должен весь день проторговать вместе, рядышком со своей супругой.

Были у этого дня и обычные погодные и хозяйственные приметы. Так, заранее огорчались худому покосу, коли и мыши, и свиньи принимались поедать сено, или если на лугах цвела во множестве кашка. Рассада, требующая много поливки, предвещала хорошую погоду в сенокос, а та, которой этого не требовалось – сенокос мокрый.

Поговорка "После Ивана не надо жупана" означает, что от дня Ивана Купалы, отпразднованного накануне, после дня Петра и Февронии, обычно ожидали еще 40 знойных дней.

У святой Февронии было прозвище – Русальница. Поверье гласило, что в эту пору русалкам нравится водить свои хороводы по берегам водоемов, и нужно быть близ них особенно осторожными и также с легкой опаской купаться, ведь девам водяным ничего не стоит свести человека с ума, защекотать до смерти или утащить на дно.

День семьи, любви и верности в России

В День Петра и Февронии в России также отмечается День семьи, любви и верности в 2018 году отмечается 8 июля. Это памятная дата в России. Он приурочен ко дню памяти в Русской Православной Церкви благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. Его справляют семейные граждане страны, влюбленные пары. В 2018 году праздник проходит на официальном уровне 11-й раз.

День российской почты

День работников почты справляется ежегодно во второе воскресенье июля. В 2018 году он выпадает на 8 июля и не является общегосударственным выходным. Событие закреплено на официальном уровне Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1994 № 944 "О Дне российской почты". Документ подписан Б. Ельциным.

День рыбака

День рыбака отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. В 2018 году он выпадает на 8 июля. Событие установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X "О праздничных и памятных днях".

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