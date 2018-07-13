Какой сегодня праздник в России, 13.07.2018: православный праздник по церковному календарю

13 июля 2018 года отмечается народный праздник Двенадцать апостолов. Церковь сегодня вспоминает 12 учеников Иисуса Христа.

День всех двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа, о чьей жизни рассказано в "Деяниях святых апостолов" и в Евангелии.

Дюжиной призванных к себе Иисусом учеников были: Фома, Филипп, Варфоломей, братья Андрей и Петр (Симон), братья Иаков Заведеев и Иоанн Богослов, Симон Канинит, Иуда Искариот, Фаддей и братья Иаков Алфеев и Матфей (Левий Матфеев, бывший прежде мытарем).

Апостол Матфий сменил в рядах учеников предателя Иуду Искариота.

Народ считал этот праздник окончательными проводами весны и приветствовал самую жаркую летнюю пору.

Даже такая заурядная работа, как покос, становилась эти днем праздничной – надевали нарядную одежду, а вечером устраивали веселые гуляния. Кое-где проводили любопытный обряд. Связав большую соломенную куклу, обрядив в сарафан и бусы, проносили вдоль села, распевая песни веселые, а затем снимали ее наряды и кидали в воду.

Вручали друг другу крашеные желтым яйца (что схоже с Пасхой) и готовили множество яичных блюд, особо - всевозможные яичницы, заправленные селедкой, ветчиной, сыром, хлебом или зеленым луком.

Примечали в это время и то, как ведет себя кукушка. Если не смолкает ее кукование и после Петры-Павлы, значит, лето будет радовать теплом еще долго, а зима, с ее холодами и снегами – задержится.

Пора было также подумать и о жатве, о чем говаривали: "На Петра овес до половины дорос".

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