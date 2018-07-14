Какой сегодня праздник в России: 14 июля отмечается церковный праздник

Многие россияне пытаются понять, какой сегодня отмечается праздник. Интерес к этому вопросу проявляется не только в плоскости государственных и профессиональных праздников, но еще и с позиции церковного календаря.

Какой сегодня праздник, 14.07.2018: Летние Кузьминки

День посвящен Дамиану и Косме, двум братьям-бессребреникам, жившим в столице Римской империи в конце 3 века.

Праведные христиане, оба брата старались помочь всем, кто нуждался в лечении (а они были врачевателями редкого таланта) – врачуя и людей, а порой даже скот, никогда не прося за это ни малой монетки, также еще и помогая тем, кто был беден и немощен.

Так еще при жизни их стали называть "безмездными врачами". Но были и те, кому такая слава братья пришлась не по сердцу, и однажды их оклеветали и жестоко убили.

Сенокос был главным в эту пору: "Козьма и Демьян пришли — мы на покос пошли", "Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут".

Хватало забот на огородных грядках: и прополка сорняков, да начинающиеся урожаи с огорода, которые шли не только на семейный стол, но и на рынок, о чем есть такая поговорка: "Огород — бабий доход".

Пора было собирать и крыжовник с малиной, отправляемых едва ли не ведрами на компоты с вареньями, а крыжовник, кроме того, добавляли и к мясным блюдам, к тушеным цыплятам.

Летние Кузьминки стали праздником для женщин, на который дружными стайками собирались ввечеру девицы да бабы. Принося, у кого что нашлось, готовили кашу сборную - сыпчин – в которой и мук, и крупы разные, яйца и молоко.

Угощались и пивом. И конечно, в бабьем кругу велись разговоры не для мужских ушей, делились советами о ведении хозяйства, и песни от души пели.

День миротворца в Южной Осетии

В Южной Осетии каждый год 14 июля отмечается такой праздник. Слово миротворец состоит из двух слов – мир и творец. Так что миротворцы являются творцами мира, и на Земле не может быть ничего благороднее этих людей.

В 1992 году 14 июля на основании Соглашения об основных принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, которое было подписано главами России, Северной и Южной Осетии, и Грузии, в зону грузино-осетинского конфликта вошли трехсторонние миротворческие силы.

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