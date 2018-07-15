Какой сегодня праздник в России, 15 июля: церковный праздник сегодня, 15.07.2018

Продолжает быть актуальным вопрос о том, какой сегодня в России отмечается праздник. Так уж происходит, что практически каждый новый день приносит с собой то или иное знаменательное событие. Россияне пытаются не упускать их из виду.

Какой сегодня праздник, 15 июля: Берегиня

15 июля 2018 года отмечается народный праздник Берегиня, посвященный славянскому божеству. Также этот день называют "Петровая Матка" от имени апостола Петра, которого люди чествовали незадолго до этого – 12 июля. "Сырой Богородицей" этот день в народе называют за то, что образ Берегини смешался с образом Богоматери.

Берегине, почитали которую как одну из величайших богинь славянских, посвящен этот день.

Есть версия, что ее почитали хранительницей всех земных богатств и прародительницей всего сонма духов. Ее дерево – береза. Впрочем, она и сама порой принимала ее облик.

Есть версия, что ее почитали хранительницей всех земных богатств и прародительницей всего сонма духов. Ее дерево – береза. Впрочем, она и сама порой принимала ее облик.

Девицы непременно приходили поклониться белоствольной красавице – прося помочь в любви и женском счастье. А те, кто посмелее, могли заполучить милого силком, то есть приворожить. Следовало сломить от березы веточку малую да спрятать под порог дома возлюбленного. А как только он ее переступит, забрать и спрятать, говоря: "Как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет".

Березе в русской культуре вообще отводится особое место. Наделяя ее магическими свойствами, березу в качестве оберега сажали у избы – для защиты от нечистой силы.

Возможно, наши предки называли "берегиней" и русалку, то есть "береговых дев", и значит, это и их праздник. В любом случае, Берегиня могла помочь рыбакам – послать им сияющих серебром рыб в великом множестве. Была она хранительницей и тех людей, кто селился на речном берегу.

Как мать земли, Берегиня была для крестьянина особым божеством, способным скотинку сохранить и приумножить, и помочь всему, растущему на земле, уродиться, и травам бы набраться целебной силой.

Шли днем на луга, несли полотенца, расшитые мастерицами, умывались, утирались ими – чтобы прибыли силы и здоровье.

А вот косить на Берегиню не стоило.

Когда христианская религия стала большею частью вытеснять, а кое-где смешиваться с культурой наших предков, образ Берегини соединился с образом Богоматери - и в день Берегини люди уже воздавали почести Матушке Сырой Богородице.

Другое название дня – Петрова Матка, происходит от имени апостола Петра, чей день отмечали накануне.

Если ко дню Берегини в кронах деревьев появлялись желтые листья, ждали скоро прихода осени, а там и зимы.

День металлурга

День металлурга в России ежегодно справляют в третье воскресенье июля. В 2018 году праздник выпадает на 15 июля.

Событие впервые было учреждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и подтверждено этим же органом повторными указами от 1 октября 1980 и 1 ноября 1988 года.

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