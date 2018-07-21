Повышение пенсионного возраста в России 2018: последние новости о реформе на сегодня, 21 июля

Бурные дискуссии по поводу возможного повышения пенсионного возраста ведутся в России уже несколько месяцев. Россияне все чаще приходят к выводу, что с помощью такой меры власти хотят в очередной раз сэкономить на рядовых гражданах.

Накануне в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о повышении пенсионного возраста. Однако говорить о том, что в окончательном виде реформа будет проведена - слишком рано. Особенно этот вопрос вызывает сомнения после вчерашнего комментария со стороны президента Владимира Путина.

Глава государства отметил, что торопиться с увеличением возраста выхода на пенсию не нужно. Более того, он напомнил, что в бюджете РФ имеется достаточно финансовых ресурсов, чтобы не обращаться к пенсионной реформе в ближайшие десять лет. Таким образом он подверг критике инициативу правительства о том, чтобы уже с 1 января будущего года началось повышение пенсионного возраста.

Предполагается, что в ближайшие месяцы будут проходить экспертные обсуждения. С их помощью власти узнают не только точку зрения чиновников, но еще и простых россиян. Именно на этом настаивает Владимир Путин.

Выходит, что между премьером и президентом сложилось разное понимание ситуации. Один пытается поскорее продвинуть пенсионную реформу, тогда как глава государства призывает не торопиться. Что это? Раскол? Или же попросту разные мнения? Остается запастись терпением, чтобы узнать, к чему приведут подобные разногласия между Путиным и Медведевым.

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