Путин впервые высказался о пенсионной реформе

Российский президент Владимир Путин спустя длительное время после начала пенсионной реформы выступил с комментарием по этому поводу. Граждане страны изрядно заждались этого момента, так как понимают, что от мнения президента в нашей стране многое зависит.

К удивлению людей Путин заметил, что не поддерживает те варианты по изменению пенсионной реформы, которые были предложены правительством. Более того, он рассказал о том, что его позиция по пенсионному возрасту не изменилась. Речь идет об отрицательном мнении на сей счет.

По словам Владимира Путина, денег в России достаточно для того, чтобы в ближайшие 10 лет не менять пенсионную систему. Однако, как подчеркнул российский лидер, нужно понимать, что средняя продолжительность жизни планомерно растет. Это означает то, что дальше откладывать реформу будет проблематично.

Отдельно президент поддержал тех людей, которые выступают категорически против увеличения возраста выхода на пенсию. Он попросил всех экспертов и политиков, которые обсуждают реформу, более внимательно рассмотреть все аспекты, а уже после этого принять окончательное решение.

Таким образом получается, что Путин выступил против инициативы премьера Дмитрия Медведева по повышению пенсионного возраста с 1 января 2019 года. Глава государства заверил, что спешить в этом вопросе нет необходимости.

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