Какой сегодня праздник в России по церковному календарю, 25 июля

25.07.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Какой сегодня праздник в России по церковному календарю, 25 июля

Сегодняшний день богат на события, поэтому отмечается сразу несколько праздников. Так, 25 июля 2018 года отмечается народный праздник Прокл Плакальщик. Церковь сегодня вспоминает мученика Прокла.

Какой праздник сегодня, 25.07.2018: Прокл Плакальщик

В народном календаре этому дню покровительствуют святые мученики Иларий и Прокл, жившие на рубеже 1-2 веков. Прокл оказался гонимым за христианскую веру первым.

Схваченный и приведенный пред очи императора Максима, он, несмотря на угрозы и пытки, не отрекся от веры во Христа, и даже смело сказал правителю, что тому еще самому предстоит поверить в единого Бога, чтобы он ни говорил против этого.

В ярости Максим приказал привязать Прокла к своей колеснице и погнал коней. Прокл, не выдерживая этого истязания, горячо взмолился Богу о том, чтобы колесница остановилась. И когда это чудесным образом исполнилось, никто не мог сдвинуть ее с места до тех пор, пока император не был вынужден подписать хартию о признании христиан.

Но, едва это произошло, он и не подумал отпустить мученика. Максим отдал приказ казнить его лучникам, кроме того, привязав к столбу. Подневольные люди Максима, воины, которые должны были привести приговор в исполнении, сочувствуя Проклу, говорили, что лучше бы сохранить жизнь, отказавшись от своей веры. Но Прокл был упрям, и только попросил воинов и самим не противиться приказам императора.

На пути к месту казни к Проклу присоединился его племянник – Иларий. Обняв дядю, он признался, что и он исповедует христианство, и, конечно же, и он был схвачен и судим, однако проявил такую же силу духа, как и Прокл. Истерзанных и казненных мучеников те горожане, кто был христианами, опустили в одну могилу.

Народное прозвание святого – Плакальщик - пошло оттого, что с этой поры выпадали большие росы, о чем, спеша прибрать урожай прежде, чем влага его погубит, говаривали: "На Прокла поле от росы промокло".

Не медлили и на сенокосе, хорошо зная что "проклова роса — сеногнойная", так что нужно "высушить сено грядушками и сложить в копнушки". Но хотя и было из-за росы хлопотно работникам в поле, была от нее великая польза – ведь верили, что роса на Прокла целебна. Собранная ранним утром, она годилась для протирания глаз и умывания, чтобы глаза стали зорче, лицо – краше, рассудок – спокойнее. Можно было лечить этой росой и бессонницу, и даже "отмывать" ею сглазы, порчу и уроки.

Если на утро Прокла не только выпадала обильная роса, но и стелился туман, ждали погожих, ясных дней. Если же хоть все обойти – нет ни росинки, значит, скоро разгуляется ненастье.

Какой праздник в России сегодня, 25 июля: День речной полиции

25 июля в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники речной полиции.

Когда-то праздник носил название "День речной милиции", после вступления федерального закона "О полиции" в 2011 году, название этого праздника следом за ним изменилось.

Первое упоминание в структуре российских правоохранительных органов, появилось во второй половине 19 века. Как отдельное ведомство, проект "речной полиции" был утверждён в июне 1867 года царём Александром II, как специальный орган наблюдения за правопорядком на водных пространствах Санкт-Петербурга.

Водные пространства столицы Российской Империи речная полиция патрулировала, осуществляла надзор за объектами водного транспорта, проводила их периодические осмотры и освидетельствование. Позднее, во время Октябрьской революции 1917 года в Царской России была ликвидирована большая часть правоохранительной системы, в том числе и речная полиция. Но уже 25 июля 1918 года был сформирован декрет Совета Народных Комиссаров "Об учреждении речной милиции" Именно эту дату принято считать Днём создания речной полиции в России.

Борьба с преступностью, правонарушениями и браконьерством, осуществляется на водном пространстве сотрудниками речной полиции. В свой профессиональный праздник сотрудники речной полиции принимают поздравления от коллег и руководства, лучшим вручаются государственные и ведомственные награды.

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