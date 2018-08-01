Какой сегодня праздник: 1 августа в России отмечается православный праздник

Многие россияне вновь и вновь пытаются выяснить, какой сегодня праздник. Ведь каждый новый день приносит вместе с собой информацию о том или ином событии. Расскажем о праздниках, которые выпадают на сегодняшний день, 1 августа 2018 года.

Какой сегодня праздник, 01.08.2018: Макринин день

День, когда вспоминают преподобную Макрину Каппадокийскую, жизнь которой пришлась на 4 век. Она была старшей из десяти детей в благочестивой семье, рядом с ней росли и будущий святитель Василий Великий, и будущий Григорий Нисский.

Едва достигнув подходящего возраста, Макрина и ее мать Емилия приняли иночество, причем обет девства был дан Макриной еще в юном возрасте.

В возведенной ими обители на берегу реки Ирисы они жили сперва одни, а затем в обществе других женщин, решивших отдать себя служению Богу, причем многие среди них происходили из знатных семейств.

Как говорят, Макрина была столь чиста духом, что, когда ей случилось заболеть, не открыла своего тела перед врачом, и вместе лечения просила Бога исцелить ее, что не только было исполнено, но и в награду за благочестие преподобная получила дар творить чудеса.

Имя святой со временем изменилось на Руси до Мокрины, возможно, потому, что погода в эту пору таковой обычно и бывала, да и предвещала скорые осенние дожди, о которых говаривали: "Макрина мокра - и осень мокра". Однако ненастье это становилось добрым знаком урожайного года следующего: "Коли на Макрины дождь, уродится рожь", зато вскоре можно было ждать обильных орехов.

Коли в этот день ненастье - именинникам следовало сидеть по избам и на улицах не показываться, а то, считали, может затопить и округу, и весь мир.

Бывало и сухо этими днями, потому следовало ненастье призывать - совершать "мокрины". С этой целью приходили к девушке, чьи именины приходился на первый августовский день, просили помочь и нарекали Мокриной.

Одевшись в нарядный сарафан, принимала она от баб хлебные колосья и несла их к реке, чтобы текущая вода донесла дар до небес, и молила дождь не медлить, напитать землю.

К Макрине летние хлопоты завершались, подходила пора забот предзимних: "Макрина снаряжает осень, а Анна - зиму". (7 августа - Анны день).

Знали люди по опыту: с Макринина дня людей и скотину перестанут донимать оводы. А тут с осин починал облетать пух – верный знак, что пора отправляться собирать под ними грибы.

Какой в России праздник сегодня, 1 августа: День инкассатора

Всероссийский день инкассатора отмечается ежегодно 1 августа. Обычай чествования работников вневедомственной охраны берёт начало в советские времена.

Дата имеет символическое значение: она приурочена к созданию службы при Госбанке СССР - 1 августа 1939 года. Она специализировалась на перемещении ценностей финансового учреждения. День формирования этих подразделений стал одновременно и профессиональным праздником для его личного состава.

Вскоре после основания органа зародилась традиция почитания сотрудников. Она сохранилась и в России. После распада Союза структура претерпела значительные изменения.

Праздник сегодня, 01.08.2018: День образования Службы специальной связи России

Если вы хотите написать сообщение или отправить посылку своим друзьям или знакомым в другие города, то можно воспользоваться современными технологиями - интернетом либо услугами почты. Но существует особая информация и ценный опасный груз, которые могут перевозить и передавать только специально обученные люди, имеющие определенного вида лицензии. Именно таким работникам посвящен этот профессиональный праздник.

День образования Службы специальной связи России отмечается 1 августа. В 2018 году ФГУП ГЦСС исполняется 79 лет.

Дату отмечают все сотрудники-фельдъегеря Федерального государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи" и все те, кто имеет отношение к этой организации, включая гражданских работников.

Гонцы и курьеры существовали еще задолго до появления ФГУП ГЦСС. В России служба гонцов оформилась еще в X веке, однако только при правлении Петра I она получила свое законодательное оформление. В годы царствования Павла I был создан Фельдъегерский корпус. Начиная с 1917 г., структура управления государством стала изменяться, но потребность в передаче информации, документов и грузов осталась. Несмотря на смену названия службы, обязанности оставались прежними.

17 июня 1939 г. СНК СССР утвердил Постановление № 884-145с "О реорганизации фельдъегерской связи НКВД СССР", а 29 июля Постановлением № 1131-210 была основана Служба специальной связи. Официальным днем ее образования считается 1 августа 1939 года, когда работники приступили к исполнению возложенных на них обязанностей. Они должны были перевозить особо секретную корреспонденцию и драгоценные металлы, а во время войны к этому перечню добавились и предметы искусства.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







