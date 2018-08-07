Церковные праздники в августе 2018 года: календарь православных праздников

В августе отмечается 84 православных церковных праздника. Церковный календарь информирует о христианских праздниках, посвященных знаменательным событиям из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы Девы Марии, постах и днях памяти различных святых.

Календарь церковных праздников на август 2018 года:

Обретение мощей чудотворца Серафима Саровского (1 августа)

Молитвы святому Серафиму возносят учащиеся и их родители. Верующие считают, что чудотворец святой Серафим Саровский помогает с легкостью пройти обучение и поверить в себя и свой успех, запомнить пройденный материал.

Преподобный Серафим так же помогает избавить ум от дурных мыслей, очистить душу и выполняет просьбы о выздоровлении.

День памяти святого пророка Ильи (2 августа).

Илья-пророк – помощник всех земледельцев. Ему предназначены все просьбы и мольбы о защите растений на полях. Славянский праздник Ильин день, дата которого совпадает с церковным чествованием Ильи-пророка и означает окончание купального сезона. Наши предки верили, что Илья помогает процветанию, поэтому соблюдали все традиции этого немаловажного в календаре дня.

День памяти святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалены (4 августа).

Эта святая известна своей преданностью Иисусу. Она всегда была готова протянуть руку, верила в него не отказалась от своей веры даже в последние минуты его земной жизни. Именно святой Марии Магдалене посчастливилось первой увидеть воскресшего Христа. 4 августа – день памяти святой, верующие чтут ее преданность и молятся перед ее ликом в церквях.

День памяти Почаевской иконы Богоматери (5 августа).

Эта икона достаточно известна и почитаема. Она помогает избавиться от недугов, обрести мирную семейную жизнь, защитить жилище от неприятностей и оберегает от природных бедствий.

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы (7 августа).

На праздничной службе, приуроченной к этой дате, верующие молятся Господу и произносят благодарственные слова за, то что он им оказывает помощь в благодарность за их веру.

День памяти великомученика и целителя Пантелеймона (9 августа).

Все люди, страдающие от различных заболеваний, молятся этому святому. К тому же великомученика Пантелеймона молят о крепком здоровье для близких и скорейшем выздоровлении тяжелобольных. Мощи святого Пантелеймона находятся в разных уголках мира, огромное количество паломников ежегодно приезжают отдать почести целителю и просить помощи в разных жизненных ситуациях.

День почитания Смоленской иконы Богоматери (10 августа).

Смоленская икона – мощная покровительница воинов. Она помогает одолеть неприятеля, быстро исцелить раны и спасает от вражеских орудий. Верующие молятся ей и с целью обретения душевного спокойствия.

Первый Спас, начало Успенского поста (14 августа).

В храмах проходит служба и освещается первый урожай меда – в народе больше известен, как Медовый спас. На этот день приходится начало Успенского поста. Это время, когда верующие отказываются от развлечений и всех соблазнов с целью очищения своей души.

Второй Спас, Преображение Господне (19 августа).

К этому дню, как правило, созревают самые первые яблоки. Корзинку с урожаем относят на службу и освещают. Преображение Господне в числе самых главных праздников для православных верующих. В церквях и храмах проходят торжества и собирается огромное количество верующих, все хотят просить Господа об отпущении грехов.

День почитания иконы Божией Матери "Семистрельная" (26 августа)

Икона со святым ликом – частый подарок молодоженам, потому что она защищает молодую семью от завистников. Так же перед иконой произносят слова мольбы люди, павшие духом. "Семистрельная" дарует укрепление веры в себя и своих возможностях, избавляет ум от грешных мыслей. Слова молитвы богоматери защищают их самих и близких людей.

Успение Пресвятой Богородицы, окончание Успенского поста (28 августа).

Это важная дата для православных христиан, именно на Успение верующие посещают утреннюю службу, чтобы почтить Богородицу. В этот день она окончила мирской путь и вознеслась к Господу.

Третий Спас/Спас нерукотворный (29 августа).

Это праздник памяти, когда следует воздать почести важной реликвии, доказывающей реальное существование Иисуса Христа – это платок, на котором остался след лика Иисуса.

День почитания иконы Божией Матери "Всецарица" (31 августа).

Икона так почитаема благодаря ее силе. Существует множество историй, когда молитва именно перед "Всецарицей" даровала исцеление неизлечимо больным. Она помогает преодолеть сглаз, порчу и другие влияния со стороны плохих людей.

Несмотря на наличие большого количества праздников в церковном календаре, священнослужители рекомендуют каждодневную молитву, а не только на службах в церкви. Ведь искренняя молитва поможет всегда оставаться под защитой Господа и укрепиться в своей вере.

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