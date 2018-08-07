Пенсии в 2018 году: последние новости о индексации неработающим в августе

С 1 августа 2018 года работающим пенсионерам в России повысили пенсию. Перерасчет был произведен индивидуально благодаря страховым взносам, оплаченным работодателем за своего сотрудника-пенсионера.

Кому повысят пенсию в августе 2018 года и на сколько

Как было уже отмечено, прибавка к пенсии с 1 августа 2018 года осуществляется только работающим пенсионерам. Перерасчет производится в отношении следующих видов страховых пенсий:

по старости;

по инвалидности;

по потере кормильца (если на момент оформления выплат, страховые взносы были учтены не в полном размере).

Перерасчет страховой пенсии по потере кормильца проводится только 1 раз — в августе года, следующего после года назначения этого вида пенсии. Это значит, что прибавка в 2018 году полагается гражданам, которые оформили выплату в 2017 г.

При определении размера прибавки учитываются следующие особенности: Прибавка осуществляется в результате учета сформированных за прошедший год пенсионных баллов, то есть размер доплаты зависит от суммы уплаченных взносов в ОПС. Следовательно, на прибавку влияет уровень заработной платы в этом периоде - чем выше был официальный заработок в 2017 году, тем больше произведено отчислений и сформировано пенсионных баллов.

Однако при расчете прибавки с 1 августа учитываются не все сформированные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) - их количество ограничено 3 пенсионными баллами. Так как в отношении работающих пенсионеров индексация в 2016 году была заморожена, то стоимость 1 ИПК для них не индексируется. Это означает, что при перерасчете будет учитываться стоимость пенсионного коэффициента, установленная на дату оформления пенсионных выплат.

Для пенсионера это значит, что прибавка в августе 2018 года будет тем меньше, чем раньше он вышел на пенсию. Исходя из этого, пенсии работающим гражданам будут увеличены максимум на эквивалент трех пенсионных баллов, стоимость которых зависит от года оформления страховых выплат.

Так как стоимость 1 пенсионного коэффициента на 2018 год была установлена в размере 81,49 руб., то прибавка в августе 2018 г. ожидается не более 244,47 руб.(эквивалент 3 ИПК).

Последние новости о индексации пенсий

В Москве увеличится минимальный размер пенсии. Мэр Москвы поддержал предложение совета ветеранов повысить ее сразу на три тысячи рублей. С начала следующего года городской социальный стандарт составит 17 500 рублей. Прибавку получат почти 1,4 миллиона пенсионеров.

Ежемесячные компенсации ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий с 2018 года вырастут более чем в два раза.

Кроме того, вдвое увеличатся городские пособия ветеранам, участникам обороны Москвы. Им будут ежемесячно выплачивать восемь тысяч рублей вместо четырех тысяч.

Дополнительные компенсации предусмотрены для столичных долгожителей. Единовременно 15 тысяч рублей получат те, кому в следующем году исполнится 101 год и больше. Супружеские пары по случаю юбилеев тоже получат единовременные денежные выплаты. Отметившие 50-летие совместной жизни получат 20 тысяч рублей (в 2018 году размер выплаты составлял 10 тысяч рублей), 55-летие и 60-летие - 25 тысяч (в 2018 году - 11 тысяч и 12 тысяч рублей соответственно), 65-летие и 70-летие - 30 тысяч (в 2018 году - 13 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно).

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