Нибиру 2018, последние новости: конец света произойдет 16 августа 2018, правда или нет

Время от времени информационное пространство "взрывается" из-за сообщений о скором конце света. Новое предсказание указывает на то, что апокалипсис произойдет уже 16 августа 2018 года. Ученые отмечают, что в этот день опасная комета подойдет очень близко к нашей планете, после чего может начаться всеобъемлющий пожар, который уничтожит все живое на Земле.

Объект до сих пор не зафиксировали ученые, однако поклонники теории Нибиру верят, что это десятая планета Солнечной системы, которая принесет смерть, однажды столкнувшись с Землей.

Гигантская и непредсказуемая, хитрая и часто просто невидимая для специалистов - именно так характеризуют планету-убийцу, которая вскоре столкнется с нашей. К слову, столкновения может и не произойти - Нибиру будет достаточно приблизиться на максимальное расстояние, чтобы уничтожить всех нас.

Причиной якобы считается сильное магнитное поле, окружающее планету-призрак. Оно влияет на поле Земли, вызывает необратимые климатические изменения.

При приближении Нибиру проснутся вулканы, погода будет непредсказуемой, а воды океанов внезапно окажутся на суше. Нас затопит лавой и водой, мы утонем в грязи, получим "на голову" град и грозы, молнии, ну и подобное - в общем, уйдем не резко и внезапно, а будем до последнего хвататься за спасительные круги, но безрезультатно.

По результатам проведенных расчетов эксперты заявили, что апокалипсис на нашей планете произойдет 16 августа 2018 года.

В "подтверждение" этого предположения эксперты отсылают к библейским словам Иоанна Богослова, утверждающего, что все на Земле погибнет от зеленого всадника на коне, а официальная наука подтвердила, что 16 августа 2018 года к нашей планете приблизится бесхвостая комета с зеленым свечением C/2017 S3 (PanSTARRS).

Это небесное тело движется в ореоле газового облака, диаметр которого больше Юпитера. За свой цвет комета получила название "фантастический Халк".

Несмотря на панику уфологов и футурологов, в NASA продолжают заявлять, что Нибиру является мифом, а для Земли не наблюдается никаких существенных угроз из космоса.

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