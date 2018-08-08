Гороскоп сегодня, 8 августа, по знакам Зодиака: гороскоп для каждого знака

Что день грядущий нам готовит? Ответить на этот вопрос можно с помощью ежедневного гороскопа. Сегодня, 8 августа, звезды повествуют о следующем: Тельцам нужно готовиться к накалу страстей. Весы смогут стать центром и душой компании. В свою очередь Водолеям сегодня удастся победить самого страшного недоброжелателя.

Гороскоп на сегодня, 08.08.2018, для всех знаков Зодиака:

Гороскоп Овен. Представителям данного знака Зодиака сегодня нужно проявить выдержку. Только благодаря этому качеству удастся преодолеть невзгоды и добиться поставленных целей.

Гороскоп Телец. Положение планет немного повысит накал страстей. Ссоры могут легко вспыхивать и так же быстро гаснуть.

Гороскоп Близнецы. Не поддавайтесь давлению извне, не меняйте своих намерений, потому что так будет кому-то удобно, придерживайтесь своего курса и скоро все поймут, что именно он самый правильный.

Гороскоп Рак. Судьба намерена поиграть с Раком в бумеранг. Весь негатив может вернуться в полной мере, если заранее не позаботитесь о его ликвидации.

Гороскоп Лев. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам.

Гороскоп Дева. Сегодня многие Девы получат такое вознаграждение за усилия и таланты, которое в конечном итоге устранит всякие различия и разногласия между коллегами и партнерами.

Гороскоп Весы. Весы смогут стать центром и душой компании, поэтому не бойтесь принимать приглашения, даже если вас позовут в незнакомую компанию.

Гороскоп Скорпион. Во главе угла у Скорпиона должно быть самообразование. Вы так давно не брали в руки книги и учебники, что страшно вспомнить.

Гороскоп Стрелец. Неблагоприятный день для коммерческой деятельности и заключения финансовых сделок. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы.

Гороскоп Козерог. Козероги могут остро ощущать одиночество. Возникнет потребность в постоянном присутствии близкого человека, к которому представители этого знака будут относиться самоотверженно.

Гороскоп Водолей. Сегодня вам по зубам любой недоброжелатель, только зубы нужно показать ему не в оскале, а в искренней улыбке, и он не устоит.

Гороскоп Рыбы. Кто-то будет настырно интересовать темными, да и белыми пятнами биографии Рыб. Ну, позвольте ему насладиться этим моментом.

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