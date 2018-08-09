Пенсионная реформа: последние новости на сегодня, 09.08.2018

Пенсионная реформа, о которой правительство Дмитрия Медведева объявило относительно недавно, наделала много шума в российском обществе. До сих пор россияне не могут смириться с тем, что со следующего года начнется поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию. Люди требуют отменить реформу, либо же полностью ее пересмотреть с той целью, чтобы учитывались интересы граждан.

Самые последние новости о пенсионной реформе, которые актуальны на сегодня, 9 августа, сообщают о массе событий. В свежем материале n4k.ru вы узнаете о них. Мы представляем вашему вниманию наиболее обсуждаемые моменты и события.

Новости о пенсионной реформе сегодня

Общественники из Новосибирской области предлагают внести поправки к пенсионной реформе и скорректировать возраст выхода на пенсию, который ранее был предложен правительством.

Там считают, что для женщин, наоборот, нужно сделать выход на заслуженный отдых раньше, чем для мужчин. В 58 лет для женщин и в 62 года мужчинам.

При этом эксперты едины во мнение, что реформа нужна в России, прежде всего, по экономическим причинам, учитывая нехватку рабочей силы.

Но слишком резкое повышение пенсионного возраста крайне негативно встречается среди людей, особенно это касается женщин, которые переносят во время жизни большие нагрузки.

Пенсионная реформа: новости на сегодня, 9 августа

К пенсионной реформе отношение плохое, ведь тогда почти 40% мужчин перестанут доживать до своей пенсии. Об этом заявил глава эксперт из в Тувы Саган-оол Долгар.

Он отметил, что если бы в России были бы хорошие пенсии, то людям бы не пришлось продолжать работать. В ином случае они вынуждены это делать, чтобы как-то прожить.

Эксперт считает, что с пенсионной реформой люди предпенсионного возраста будут стараться работать ещё дольше, что скажется на нехватке рабочих мест для молодёжи.

Либо наоборот, работодатели начнут массово избавляться от более опытных сотрудников.

"Не нужно смотреть на Европу. Властям необходимо думать о своем народе. Россия огромная страна со своей спецификой. У нас богатая страна, но в ней живут бедные люди", - заявил Долгар.

Свежие новости о пенсионной реформе сегодня, 09.08.2018

Реформа в России - необходимая мера, потому как пенсионное законодательство давно устарело и нуждается в изменениях. Об этом заявил эксперт из Республики Алтай Борис Алушкин.

Он полагает, что данный вопрос рано или поздно пришлось бы решать, а раньше руководству страны либо не хватало смелости, либо не хватало ресурсов.

Алушкин отметил, что если президент России Владимир Путин возьмёт на себя такую ответственность, то людям стоило бы поддержать эту инициативу.

Эксперт уверен, что без реформы следующие поколения россиян смогли бы вообще остаться без пенсии, потому что пенсионеров становится всё больше.

"Людям нужно помочь правительству и при необходимости внести в законопроект корректировки", - заявил Алушкин.

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