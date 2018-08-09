Пенсионная реформа в России 2018: последние новости на сегодня, 9 августа

Пенсионная реформа, которая предусматривает значительное повышение возраста выхода на пенсию, продолжает оставаться в центре внимания миллионов граждан. Россияне возмущаются и искренне надеются на то, что президент страны Владимир Путин ее отменит, либо же, хотя бы сделает более щадящей и учитывающей интересы простых людей.

Собрали наиболее важные новости о пенсионной реформе. Они актуальны на сегодняшний день, 9 августа 2018 года.

Пенсионная реформа в России 2018: последние новости

В пенсионной реформе есть свои плюсы, связанные с тем, что среда наполнится опытными и квалифицированными работниками. Об этом заявил эксперт из Тюменской области Сергей Соловьёв.

Он отметил, что с экономической точки зрения реформа назрела, но что более важно - в России будет больше сотрудников, обладающих большим опытом.

Соловьёв уверен, что в стране наблюдается нехватка кадров, а те силы, которые критикуют законопроект от правительства, в этой области ничего не предлагают сделать.

Эксперт заявил, что по вопросу пенсионной реформы нужно вести конструктивный диалог, однако рано или поздно власти должны были пойти на этот шаг.

Свежие новости о пенсионной реформе на сегодня, 09.08.2018

Пенсионная реформа в России нужна, однако стоит уменьшить возрастные планки, как у мужчин, так и у женщин. Об этом заявила эксперт из Липецкой области Светлана Щербатых.

По её мнению, реформа уже назрела, потому что на одного пенсионера в стране приходится всего два работающих, и этот показатель снижается.

При этом Щербатых отметила, что правительству нужно рассмотреть вариант более мягкой реформы, чтобы повысить возраст, но не так резко.

Она заявила, что предполагаемый выход на пенсию для женщин необходимо поднять не выше, чем в 60 лет, а для мужчин поднять пенсионный возраст нужно не выше, чем до 63 лет.

Однако, как известно, в настоящее время по законопроекту, предложенному правительством, возраст планируется поднять до 63 и 65 лет соответственно.

Изменения в пенсионной реформе: свежие новости

Член фракции "Справедливой России" Илья Свиридов подал прошение о регистрации подгруппы для проведения референдума в России на тему "антинародной реформы".

Таким образом, сделана ещё одна попытка провести в стране референдум для того, чтобы выяснить мнение у народа по поводу пенсионной реформы.

Напомним, что ранее партия КПРФ уже направляла в ЦИК заявку на проведение референдума, но тогда она была отклонена.

В качестве причины Центризбирком назвал некорректный вопрос, который предлагалось задать россиянам. Позже коммунисты переформулировали вопрос и готовят вторую заявку.

Новости пенсионной реформы на сегодня, 9 августа

Правительство делает правильно, желая провести реформу пенсионного законодательства, потому что люди после уволнения чувствуют себя плохо. Об этом заявил министр образования Тувы Татьяна Санчаа.

Она считает, что для каждого гражданина настоящая трагедия выходить на пенсию, так как он чувствует себя ненужным для общества.

Санчаа отметила, что человеку в возрасте старше 55 лет важно, чтобы чувствовал свою важность, поэтому многие даже готовы на то, чтобы работать, не получая пенсии.

Эксперт заявила, что гражданин без рабочего места постепенно угасает, поэтому пенсионная реформа поможет не только в плане экономики, но и в плане продолжительности жизни.

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