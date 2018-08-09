Пенсионный референдум против повышения пенсионного возраста: будут или нет, новости

Будет ли в России проведен пенсионный референдум? Этот вопрос сейчас является очень актуальным. Особенно он таковым стал после известия из ЦИК РФ о том, что вопросы по пенсионному референдуму утверждены и он может состояться в будущем.

Референдум по пенсионному возрасту: последние новости

Поданные КПРФ и рядом других инициативных "организаций" заявки в ЦИК все же были удовлетворены. Теперь будет поднаниматься вопрос о том, что пенсионная реформа не должна повышаться. В этом формате людей спросят, согласны ли они с такой формулировкой.

Однако всегда бывают препоны. Во-первых, от каждого региона можно собрать не более 50 000 подписей, как следует из многих источников. Всего же нужно не менее 2 000 000 подписей. Во-вторых, некоторые эксперты полагают, что референдум может протянуться до полугода. Много формальностей для организации и проведения.

Получается так: если правительство твердо решило повысить пенсионный возраст, то референдум просто не допустят, найдя для этого причины. Если же стратегия государства в том, чтобы показать народу мнимую свободу, то правительство даст добро.

Опять же от народа мало что зависит. Акценты ставятся на то, что задумало правительство. Поэтому раньше времени не стоит радоваться. Пока точно неизвестно, когда и в какое время будет организован сбор подписей. Однако важно отслеживать ситуацию. Официальные СМИ будут молчать или же вскользь упомянут эту тему. Поэтому читайте в Интернете то, что становится известным, ведь до нас официальные представители власти вряд ли захотят донести все подробности.

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